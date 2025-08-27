Turcia denunţă recunoaşterea genocidului armean de către premierul israelian Benjamin Netanyahu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Turcia a condamnat miercuri recunoaşterea genocidului armean de către premierul israelian Benjamin Netanyahu, spunând că aceasta are drept scop „muşamalizarea” crimelor comise în Fâşia Gaza de armata israeliană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Declaraţiile lui Netanyahu cu privire la evenimentele din 1915 sunt o încercare de a exploata tragediile trecute în scopuri politice”, a transmis Ministerul de Externe turc într-un comunicat.

Benjamin Netanyahu a recunoscut genocidul armean într-un podcast american difuzat marţi seara, o premieră pentru un şef de guvern israelian.

Turcia, care acuză cu regularitate Israelul de comiterea unui genocid în Fâşia Gaza, respinge categoric termenul folosit pentru a descrie masacrele asupra armenilor comise sub Imperiul Otoman, în timpul Primului Război Mondial.

Acest genocid este însă recunoscut de guvernele şi parlamentele multor ţări, inclusiv de Statele Unite, Franţa şi Germania. Numărul armenilor care au murit în aceste masacre este estimat între 600.000 şi 1,5 milioane.

Turcia, întemeiată după destrămarea Imperiului Otoman, vorbeşte despre „masacre” dublate de foamete, în care au pierit între 300.000 şi 500.000 de armeni şi tot atâţia turci.

Israelul, al cărui prim-ministru Benjamin Netanyahu şi fost ministru al apărării Yoav Gallant sunt vizaţi de mandate de arestare emise de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii şi crime de război în Fâşia Gaza, respinge categoric acuzaţiile de genocid în teritoriul palestinian, numindu-le „minciuni nefondate”.

Relaţiile dintre Turcia şi Israel au fost suspendate în urma represaliilor israeliene în Fâşia Gaza la începutul războiului declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.