G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Turcia denunţă recunoaşterea genocidului armean de către premierul israelian Benjamin Netanyahu

sursa foto: Genocide Museum

Turcia denunţă recunoaşterea genocidului armean de către premierul israelian Benjamin Netanyahu

Articole27 Aug • 143 vizualizări 0 comentarii

Turcia a condamnat miercuri recunoaşterea genocidului armean de către premierul israelian Benjamin Netanyahu, spunând că aceasta are drept scop „muşamalizarea” crimelor comise în Fâşia Gaza de armata israeliană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Declaraţiile lui Netanyahu cu privire la evenimentele din 1915 sunt o încercare de a exploata tragediile trecute în scopuri politice”, a transmis Ministerul de Externe turc într-un comunicat.

Benjamin Netanyahu a recunoscut genocidul armean într-un podcast american difuzat marţi seara, o premieră pentru un şef de guvern israelian.

Turcia, care acuză cu regularitate Israelul de comiterea unui genocid în Fâşia Gaza, respinge categoric termenul folosit pentru a descrie masacrele asupra armenilor comise sub Imperiul Otoman, în timpul Primului Război Mondial.

Acest genocid este însă recunoscut de guvernele şi parlamentele multor ţări, inclusiv de Statele Unite, Franţa şi Germania. Numărul armenilor care au murit în aceste masacre este estimat între 600.000 şi 1,5 milioane.

Turcia, întemeiată după destrămarea Imperiului Otoman, vorbeşte despre „masacre” dublate de foamete, în care au pierit între 300.000 şi 500.000 de armeni şi tot atâţia turci.

Israelul, al cărui prim-ministru Benjamin Netanyahu şi fost ministru al apărării Yoav Gallant sunt vizaţi de mandate de arestare emise de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii şi crime de război în Fâşia Gaza, respinge categoric acuzaţiile de genocid în teritoriul palestinian, numindu-le „minciuni nefondate”.

Relaţiile dintre Turcia şi Israel au fost suspendate în urma represaliilor israeliene în Fâşia Gaza la începutul războiului declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ginerele, ucis în timpul nunţii de un foc de armă tras în semn de bucurie, într-un sat în nordul Turciei, în provincia Giresun, la malul Mării Negre / O mătuşă prin alianţă, suspectată drept autoarea tirului, arestată

Articole27 Aug • 173 vizualizări
0 comentarii

Macron îi răspunde într-o scrisoare lui Netanyahu că acuzaţiile sale de ”inacţiune” împotriva antisemitismului ”ofensează întreaga Franţă” / ”Ieşiţi din această fugă cu capul înainte criminală şi ilegală a unui război permanent în Fâşia Gaza”

Articole27 Aug • 687 vizualizări
2 comentarii

Israelul susţine că viza o cameră a Hamas în atacul de la Khan Yunis, soldat cu 20 de morţi, inclusiv cinci jurnalişti / Se precizează că au fost ucis şase ”terorişti”, dintre care unul a ”participat la la infiltrarea pe teritoriul israelian la 7 octombrie”

Articole26 Aug • 505 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.