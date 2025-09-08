G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump transmite „un ultim avertisment” către Hamas să accepte acordul privind ostaticii

manifestatie bucuresti israel copii rapiti
sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Trump transmite „un ultim avertisment” către Hamas să accepte acordul privind ostaticii

Articole8 Sep 0 comentarii

Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis, duminică, ceea ce a numit ”ultimul avertisment” către Hamas, îndemnând gruparea palestiniană să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, relatează Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Israelienii au acceptat condiţiile mele. Este timpul ca şi Hamas să le accepte”, a precizat Trump într-o postare pe Truth Social. „Am avertizat Hamas cu privire la consecinţele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai urma altul!”

N12 News din Israel a relatat sâmbătă că Trump a prezentat Hamas o nouă propunere de încetare a focului.

Conform acordului, Hamas ar elibera toţi cei 48 de ostatici rămaşi în prima zi a armistiţiului, în schimbul eliberării a mii de prizonieri palestinieni închişi în Israel, şi ar negocia încetarea războiului în timpul unui armistiţiu în enclavă, potrivit N12.

Un oficial israelian a declarat că Israelul „ia în considerare serios” propunerea lui Trump, dar nu a dat detalii suplimentare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump a fost aclamat, dar şi huiduit în arenă

Articole7 Sep • 1.410 vizualizări
0 comentarii

Israelul ameninţă cu o acţiune „unilaterală” în cazul recunoaşterii unui stat palestinian

Articole7 Sep • 842 vizualizări
0 comentarii

Două proiectile trase din Gaza către Israel, a anunţat armata israeliană

Articole7 Sep • 163 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.