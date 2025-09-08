Trump transmite „un ultim avertisment” către Hamas să accepte acordul privind ostaticii

Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis, duminică, ceea ce a numit ”ultimul avertisment” către Hamas, îndemnând gruparea palestiniană să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Israelienii au acceptat condiţiile mele. Este timpul ca şi Hamas să le accepte”, a precizat Trump într-o postare pe Truth Social. „Am avertizat Hamas cu privire la consecinţele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai urma altul!”

N12 News din Israel a relatat sâmbătă că Trump a prezentat Hamas o nouă propunere de încetare a focului.

Conform acordului, Hamas ar elibera toţi cei 48 de ostatici rămaşi în prima zi a armistiţiului, în schimbul eliberării a mii de prizonieri palestinieni închişi în Israel, şi ar negocia încetarea războiului în timpul unui armistiţiu în enclavă, potrivit N12.

Un oficial israelian a declarat că Israelul „ia în considerare serios” propunerea lui Trump, dar nu a dat detalii suplimentare.