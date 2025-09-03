Trump transmite oraşului Chicago condus de un primar democrat: „Intrăm” / Președintele american a avertizat că va trimite Garda Națională în oraș pentru a interveni împotriva „criminalității în creștere”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat planuri de intervenţie împotriva a ceea ce consideră a fi o criminalitate în creştere în oraşul Chicago, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

„Intrăm”, a declarat Trump marţi la Casa Albă.

El nu a precizat ce plănuieşte, cât de avansat este procesul de planificare, dacă va fi desfăşurată Garda Naţională sau când ar putea începe acţiunea.

Trump a spus că are dreptul să acţioneze deoarece are datoria de a proteja ţara, adăugând că acest lucru include şi oraşul Baltimore, care este lângă Washington.

Ambele oraşe şi statele din care ele fac parte sunt controlate de democraţi.

Trump a menţionat, de asemenea, că l-ar primi cu braţele deschise pe guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, dacă i-ar cere ajutorul pentru Chicago, dar a spus că guvernul federal va acţiona indiferent de situaţie.

Pritzker se opune intervenţiei lui Trump şi l-a acuzat că îşi intimidează rivalii politici. El i-a transmis preşedintelui să nu vină la Chicago, iar primarul democrat al oraşului, Brandon Johnson, le-a cerut forţelor de ordine locale să nu coopereze cu trupele sau agenţii federali care ar fi eventual trimişi de Trump.

Garda Naţională este de obicei chemată de către guvernatorul unui stat. În Washington DC, care nu este un stat, preşedintele controlează Garda, ceea ce nu este cazul în state.

Chicago ar fi al treilea oraş în care preşedintele intervine, după Los Angeles şi capitala, Washington.