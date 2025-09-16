Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio

Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio, transmite News.ro.

Trump a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski şi probabil încă una săptămâna viitoare la New York”, unde se desfăşoară Adunarea Generală a ONU, a declarat Marco Rubio jurnaliştilor din Israel, relatează agenția de știri AFP.

„Preşedintele va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”, a spus Rubio.

„La un moment dat, preşedintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil. Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct”, a adăugat Rubio.

Acum o lună, Trump l-a primit pe Putin în Alaska – prima vizită a liderului rus într-o ţară occidentală de când a ordonat invadarea Ucrainei în 2022 – iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu Zelenski şi cu liderii europeni la Casa Albă.

Rubio a spus că Trump este singurul care poate discuta atât cu Putin, cât şi cu Zelenski şi liderii europeni.

„Dacă s-ar retrage cumva din această situaţie sau ar sancţiona Rusia şi ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media încheierea războiului”, a spus Rubio.

Trump a preluat funcţia promiţând că va pune capăt războiului într-o singură zi, dând vina pe predecesorul său Joe Biden pentru invazia Rusiei şi criticând miliardele de dolari acordate Ucrainei de Statele Unite.

La o întâlnire din 28 februarie la Casa Albă, care a uimit aliaţii SUA, Trump şi vicepreşedintele JD Vance l-au mustrat public pe Zelenski, acuzându-l de nerecunoştinţă, şi apoi au întrerupt temporar sprijinul militar şi de informaţii acordat Ucrainei de către SUA.

De atunci, Zelenski s-a întâlnit de două ori cu Trump şi, de fiecare dată, s-a străduit să-l laude pe preşedintele SUA şi să-şi exprime aprecierea pentru sprijinul american.