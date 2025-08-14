Trump: Putin „nu se va pune cu mine”

Președintele Donald Trump a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, la Casa Albă, în ajunul întâlnirii cu președintele Rusiei, afirmând despre Vladimir Putin că „nu se va pune cu mine”, transmite Sky News.

Donald Trump a fost întrebat dacă Vladimir Putin va avea mâine „o poziție puternică”.

„Păi, a venit în țara noastră”, a răspuns Trump.

El le-a spus reporterilor că crede că Putin „ar dori să ajungă la un acord”.

„Cred că dacă nu aș fi președinte, el ar ocupa toată Ucraina, este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Dacă nu aș fi președinte, în opinia mea, el ar prefera să cucerească toată Ucraina, dar eu sunt președinte și el nu se va pune cu mine”, a continuat Donald Trump.

Trump a propus Alaska ca gazdă a celei de-a doua întâlniri, despre care spune că ar dori să aibă loc „foarte repede”.

Anterior, Donald Trump a fost întrebat despre întâlnirea sa de mâine cu Vladimir Putin și dacă este pregătit să-i ofere acestuia acces la minerale rare pentru a-l stimula să pună capăt războiului din Ucraina.

„Vom vedea ce se va întâmpla, avem o întâlnire importantă”, a spus el.

„Cred că va fi foarte important pentru Rusia și va fi foarte important pentru noi, deoarece vom salva multe vieți.”

Trump reiterează că se întâlnește cu Putin „pentru a salva mii de soldați pe săptămână”.

Referindu-se la întâlnirea de mâine, el spune: „Cred că va fi bine”.

„Dar întâlnirea mai importantă va fi a doua întâlnire pe care o vom avea, vom avea o întâlnire cu președintele Putin, președintele Zelenski, eu și poate vom aduce și câțiva lideri europeni, poate nu.”

Trump le spune reporterilor că el crede că Putin și Zelenski „vor face pace”.

Donald Trump este întrebat din nou despre întâlnirea sa cu Vladimir Putin și dacă summitul în sine sau stimulentele pentru pace recompensează Rusia pentru invazia Ucrainei.

„Cred că avem o situație care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată, nu ar fi trebuit să înceapă niciodată”, spune Trump, evitând întrebarea.

„Nu a început sub mandatul meu și timp de patru ani nici măcar nu s-a discutat despre asta.

Am văzut că se va întâmpla, după ce am plecat am văzut ce se întâmplă… toți sunt de vină, Putin este de vină, toți sunt de vină.”

