Trump „continuă să lucreze” la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă, după ce Macron afirmă că Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump” dacă nu se întâlneşte cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump ”continuă să lucreze împreună cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale” care să oprească războiul, declară o oficială de rang înalt de la Casa Albă AFP, transmite News.ro.

Ea reacţiona în urma unor declaraţii pe care preşedintlee francez Emmanuel Macron le-a făcut vineri.

”Cred că, încă o dată, asta va însemna că preşedintele Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump” şi ”asta nu poate rămâne fără răspuns”, în cazul în care această reuniune bilaterală nu are loc – până luni -, a declarat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, în urma unui Consiliu de Miniştri francezo-german la Toulon, în sud-estul Franţei.