G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump „continuă să lucreze” la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă, după…

Donald Trump vorbește la telefon
Sursa foto: Știrile ProTV

Trump „continuă să lucreze” la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă, după ce Macron afirmă că Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump” dacă nu se întâlneşte cu Zelenski

Articole30 Aug 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump ”continuă să lucreze împreună cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale” care să oprească războiul, declară o oficială de rang înalt de la Casa Albă AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ea reacţiona în urma unor declaraţii pe care preşedintlee francez Emmanuel Macron le-a făcut vineri.

”Cred că, încă o dată, asta va însemna că preşedintele Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump” şi ”asta nu poate rămâne fără răspuns”, în cazul în care această reuniune bilaterală nu are loc – până luni -, a declarat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, în urma unui Consiliu de Miniştri francezo-german la Toulon, în sud-estul Franţei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un şomaj-record în Germania din 2015 încoace intensifică apelul la reforme

Articole29 Aug • 297 vizualizări
0 comentarii

Zelenski cere creşterea presiunilor asupra lui Putin, după atacul de la Kiev, soldat cu 23 de morţi, inclusiv patru copii, şi 50 de răniţi

Articole29 Aug • 218 vizualizări
0 comentarii

Macron anunță că nu demisionează / Le cere partidelor să găsească ”căi de acord” asupra bugetului

Articole29 Aug • 542 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.