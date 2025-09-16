Trump anunţă că va trimite forţele federale de ordine în Memphis / E prima astfel de iniţiativă într-un stat republican

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că va lua măsuri executive pentru a înfiinţa o „Forţă de intervenţie pentru siguranţa oraşului Memphis” cu scopul de a combate criminalitatea, lăsând oraşul din Tennessee să se pregătească pentru sosirea Gărzii Naţionale, pe măsură ce administraţia sa îşi intensifică eforturile de combatere a criminalităţii în marile oraşe ale ţării, relatează CNN, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După ce s-a concentrat mai întâi pe Chicago – şi apoi a dat înapoi –, Trump a declarat că va trimite o forţă de intervenţie similară în Windy City, în ciuda opoziţiei ferme a democraţilor, inclusiv a primarului oraşului, Brandon Johnson, şi a guvernatorului Illinois, JB Pritzker.

Măsura de înfiinţare a forţei de intervenţie în Memphis va reflecta eforturile sporite de aplicare a legii pe care guvernul federal le-a supravegheat în Washington, DC. Garda Naţională şi forţele de ordine din mai multe agenţii federale vor fi trimise la Memphis, inclusiv FBI, ATF, DEA, ICE şi Homeland Security, a declarat Trump.

„Este foarte important, din cauza criminalităţii care există nu numai în Memphis, ci în multe oraşe”, a declarat Trump luni, din Biroul Oval. Alături de guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, el a semnat un memorandum prezidenţial prin care a creat grupul de lucru, afirmând că „va fi o replică a eforturilor noastre extraordinar de succes de aici şi veţi vedea că este în mare parte acelaşi lucru”.

În declaraţia dată pentru CNN, primarul din Memphis, Paul Young, a spus sâmbătă că „nu este mulţumit” de venirea Gărzii Naţionale, dar căutând modalităţi de a investi în combaterea criminalităţii din oraş.

Desfăşurarea trupelor face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a-şi extinde la nivel naţional campania împotriva criminalităţii şi ar marca prima astfel de iniţiativă într-un stat republican, într-un moment în care preşedintele se confruntă cu o atenţie sporită pentru faptul că vizează oraşele conduse de democraţi.