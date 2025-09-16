G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump anunţă că va trimite forţele federale de ordine în Memphis /…

militari soldati americani SUA baza mihail kogalniceanu
Foto: InquamPhotos / Eduard Vinatoru

Trump anunţă că va trimite forţele federale de ordine în Memphis / E prima astfel de iniţiativă într-un stat republican

Articole16 Sep 0 comentarii

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că va lua măsuri executive pentru a înfiinţa o „Forţă de intervenţie pentru siguranţa oraşului Memphis” cu scopul de a combate criminalitatea, lăsând oraşul din Tennessee să se pregătească pentru sosirea Gărzii Naţionale, pe măsură ce administraţia sa îşi intensifică eforturile de combatere a criminalităţii în marile oraşe ale ţării, relatează CNN, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După ce s-a concentrat mai întâi pe Chicago – şi apoi a dat înapoi –, Trump a declarat că va trimite o forţă de intervenţie similară în Windy City, în ciuda opoziţiei ferme a democraţilor, inclusiv a primarului oraşului, Brandon Johnson, şi a guvernatorului Illinois, JB Pritzker. 

Măsura de înfiinţare a forţei de intervenţie în Memphis va reflecta eforturile sporite de aplicare a legii pe care guvernul federal le-a supravegheat în Washington, DC. Garda Naţională şi forţele de ordine din mai multe agenţii federale vor fi trimise la Memphis, inclusiv FBI, ATF, DEA, ICE şi Homeland Security, a declarat Trump. 

„Este foarte important, din cauza criminalităţii care există nu numai în Memphis, ci în multe oraşe”, a declarat Trump luni, din Biroul Oval. Alături de guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, el a semnat un memorandum prezidenţial prin care a creat grupul de lucru, afirmând că „va fi o replică a eforturilor noastre extraordinar de succes de aici şi veţi vedea că este în mare parte acelaşi lucru”. 

În declaraţia dată pentru CNN, primarul din Memphis, Paul Young, a spus sâmbătă că „nu este mulţumit” de venirea Gărzii Naţionale, dar căutând modalităţi de a investi în combaterea criminalităţii din oraş. 

Desfăşurarea trupelor face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a-şi extinde la nivel naţional campania împotriva criminalităţii şi ar marca prima astfel de iniţiativă într-un stat republican, într-un moment în care preşedintele se confruntă cu o atenţie sporită pentru faptul că vizează oraşele conduse de democraţi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington, după ce primarul orașului a declarat că poliția din capitala federală nu va coopera cu Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite

Articole15 Sep • 856 vizualizări
0 comentarii

Trump preia rolul de comunicator-șef după moartea lui Charlie Kirk. Președintelui american îi place să fie unicul prezentator de reality show și sparge cutumele în materie de comunicare publică

Articole14 Sep • 1.676 vizualizări
0 comentarii

Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii

Articole12 Sep • 222 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.