Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari

Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari, o referinţă la celebra „carte verde” ce le permite oamenilor să locuiască şi să muncească în Statele Unite, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Va fi un succes imens”, a prezis el despre acest nou sistem, care este menit să le permită cetăţenilor străini cu „calităţi excepţionale” să obţină o „carte de aur”.

„În schimbul plăţii a un milion de dolari către Trezoreria SUA sau, dacă îi sponsorizează o companie, a două milioane de dolari”, solicitanţii acestei „cărţi de aur” „vor beneficia de procesarea accelerată a vizelor”, a declarat un consilier al lui Trump.

Decizia face parte dintr-o serie de măsuri anti-imigraţie luate de preşedintele american şi administraţia sa, care presupun, de asemenea, expulzări în masă ale imigranţilor ilegali.

