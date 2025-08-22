G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trafic feroviar afectat între Buftea şi Periş din cauza vijeliei

Sursa foto: ISU

Trafic feroviar afectat între Buftea şi Periş din cauza vijeliei

Articole22 Aug 0 comentarii

Traficul feroviar între staţiile Buftea şi Periş a fost perturbat vineri seara de o vijelie puternică, care a cauzat ruperea şi căderea unui copac pe calea ferată, a anunţat Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Intervenţia personalului de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti în zona afectată a permis reluarea circulaţiei pe firul I, la ora 20:24, dar lucrările continuă pentru redeschiderea firului II, în condiţii de siguranţă.

Compania menţionează că este în vigoare un Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii puternice şi descărcări electrice.

CFR SA îi asigură pe călători că, pe durata avertizării meteo, intervenţiile se vor face operativ cu personal şi utilaje specializate pentru remedierea deranjamentelor tehnice şi restabilirea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.