Trafic feroviar afectat între Buftea şi Periş din cauza vijeliei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Traficul feroviar între staţiile Buftea şi Periş a fost perturbat vineri seara de o vijelie puternică, care a cauzat ruperea şi căderea unui copac pe calea ferată, a anunţat Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Intervenţia personalului de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti în zona afectată a permis reluarea circulaţiei pe firul I, la ora 20:24, dar lucrările continuă pentru redeschiderea firului II, în condiţii de siguranţă.

Compania menţionează că este în vigoare un Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii puternice şi descărcări electrice.

CFR SA îi asigură pe călători că, pe durata avertizării meteo, intervenţiile se vor face operativ cu personal şi utilaje specializate pentru remedierea deranjamentelor tehnice şi restabilirea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă.