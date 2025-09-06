Toamna aceasta Bucureștiul găzduiește în premieră Festivalul Silvia Șerbescu. Alexandra Silocea, recital de pian, sub egida Festivalului Internațional George Enescu

Pianista Alexandra Silocea va susține un recital de pian sub egida Festivalului Internațional George Enescu marți, 16 septembrie, la Casa Vintilă Brătianu. Acesta va fi primul eveniment din cadrul Festivalului Silvia Șerbescu, organizat în premieră la București în onoarea primei pianiste românce de renume mondial. Festivalul ce va continua să se desfășoare în perioada 10 – 19 octombrie 2025, este organizat de Asociația culturală Aici a Stat, fondată de Ana Rubeli, și va include concerte de muzică clasică, seri culturale și tururi ghidate.

Primul eveniment al Festivalului Silvia Șerbescu este recitalul inaugural susținut de pianista Alexandra Silocea. Artista, care are deja o carieră internațională impresionantă, invitată anul acesta pentru a patra oară consecutiv la Festivalul Internațional George Enescu, va aduce la viață sunetul unui Bösendorfer Secession Ver Sacrum, ediție limitată, un instrument de excepție care va adăuga strălucire atmosferei serii inaugurale. Narator va fi Ana Rubeli, care va expune povestea vieții pianistei Silvia Șerbescu și legătura sa cu George Enescu. Recitalul va avea loc la Casa Vintilă Brătianu, clădire istorică de valoare extraordinară de patrimoniu, recent deschisă publicului. Biletele sunt disponibile începând de astăzi, aici: https://eventbook.ro/music/bilete-recital-de-pian-inaugural-al-festivalului-silvia-serbescu-alexandra-silocea.

„Festivalul Silvia Șerbescu continuă misiunea noastră de a aduce în atenția publicului tânăr valori culturale printr-un format care îmbină muzica clasică și patrimoniul într-o manieră accesibilă și actuală. Iar organizarea acestui eveniment este un demers profund personal: Silvia Șerbescu a fost stră-mătușa mea și vreau să onorez anul comemorativ Silvia Șerbescu – 60 de ani, punctând legăturile pe care le-a avut cu alți muzicieni, inclusiv George Enescu”, a declarat Ana Rubeli, fondatoarea Asociației Aici A Stat.

George Enescu despre Silvia Șerbescu: „Admirație și respect!”

Silvia Șerbescu (1903–1965) este o figură de referință a artei pianistice europene. A studiat la Academia Regală de Muzică din București, la École Normale de musique din Paris (unde a obținut cu distincție „licence de concert”), fiind în același timp și licențiată în matematică la Universitatea din București. În 1943, Regele Mihai i-a acordat Medalia „Meritul Cultural pentru Artă”, recunoaștere a contribuției sale la cultura română.

Ca solist a Filarmonicii din București, a cântat pe marile scene internaționale, alături de orchestre prestigioase ale vremii. A susținut recitaluri camerale alături de George Enescu, care îi scria un mesaj elogios după un concert din 29 decembrie 1942: „Partenerei mele atât de remarcabile din această seară, admirație și respect”.

Silvia Șerbescu a predat pianul la Conservatorul din București, din numeroasele generații pe care le-a format făcând parte și fiica sa, pianista Liana Șerbescu, Lavinia Coman, Constantin Ionescu-Vovu, Theodor Paraschivesco. Bustul său, realizat de sculptorul Gheorghe D. Anghel, se află astăzi la Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB). Pentru a puncta legătura dintre generațiile de pianiști formate la școala pianistică românească soliști în cadrul Festivalul Silvia Șerbescu for fi atât Alexandra Silocea, la rândul său eleva lui Theodor Paraschivescu, și Vlad Dimulescu, elevul lui Constantin Ionescu-Vovu.

„Ca fostă elevă a lui Theodor Paraschivescu, discipol al Silviei Șerbescu, simt că prin fiecare sunet duc mai departe filonul viu al școlii pianistice românești, păstrându-i tradiția și dăruindu-i în același timp o voce nouă. Un festival dedicat Silviei Șerbescu este esențial în România, pentru că ne amintește că patrimoniul cultural înseamnă repere vii și valori transmise cu grijă din generație în generație. Este un gest de recunoaștere și o sursă de inspirație pentru noile generații”, a declarat pianista Alexandra Silocea.

Casa Vintilă Brătianu, bijuterie a arhitecturii românești

Construită în 1912 sub semnătura arhitectului Petre Antonescu, Casa Vintilă Brătianu, unde se va desfășura recitalul inaugural, este un reper al stilului național românesc. Reședința familiei Brătianu până la naționalizare, clădirea păstrează biblioteca intactă unde s-a semnat, în secret, intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei. Din 1970, a găzduit Ambasada Statelor Unite ale Americii. Deși monument istoric, este încă puțin cunoscut publicului. “Credem cu tărie că astfel de locuri merită să fie deschise publicului pentru a fi trăite și înțelese prin experiențe culturale valoroase așa cum va fi recitalul de pian inaugural,” a menționat Elena Kuji Buteică, Directorul Cultural al Casei Vintilă Brătianu.

Programul festivalului

După evenimentul inaugural din data de 16 septembrie de la Casa Vintilă Brătianu, unde Alexandra Silocea va încânta publicul cu o interpretare în onoarea Silviei Șerbescu, Asociația culturală Aici A Stat va organiza următoarele evenimente:

10 octombrie – Conferință-simpozion la Universitatea Națională de Muzică București despre Silvia Șerbescu pe tema reperelor în muzica clasică, cu invitați din lumea muzicală și artistică. Moderator: Prof. Mihai Cosma. Participanți: Carmen Cârneci, Lavinia Coman, Cristian Dumitrescu, Veronica Gaspar, Monica Isăcescu-Lup, Constantin Laurențiu Erbiceanu și Ana Rubeli. Mesaj online de la pianista Liana Șerbescu (fiica Silviei Șerbescu) din Amsterdam;

12 octombrie, ora 18:30 – Serată culturală susținută de Cvartetul #Aiciastat, cu atmosferă de salon muzical interbelic, cu povești despre viața și personalitatea Silviei Șerbescu la Casa Memorială-Muzeu Pictor Alexandru Țipoia unde se află și o expoziție de picturi inspirate din muzică, punctând reprezentarea instrumentelor muzicale în arta pictorului Țipoia;

14 octombrie, ora 19:00 – Recital de pian la Ateneul Român susținut de Alexandra Silocea, cu un repertoriu dedicat compozitorilor austrieci, în onoarea bicentenarului Johann Strauss. Interludii literare cu actrița Natalia Cebanu, care va recita fragmente din corespondența Silviei Șerbescu;

16 octombrie, ora 19:00 – Concert omagial in memoriam Silvia Șerbescu în Sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică București. Sub bagheta dirijorului Andrei Iliescu, Orchestra Inginerilor ”Petru Ghenghea” îl va avea ca solist pe pianistul prof. Vlad Dimulescu. Dariu Gavrilă, profesor de Inteligență Artificială la TU Delft, Olanda, va cânta la violoncel împreună cu orchestra în prima parte a concertului, ca omagiu adus bunicii lui, Silvia Șerbescu;

18 octombrie, ora 18:30 – Serată culturală susținută de Cvartetul #Aiciastat, cu povești despre viața și personalitatea Silviei Șerbescu la Palatul Cesianu-Racoviță;

19 octombrie, ora 16:00 – Tur ghidat pe urmele Silviei Șerbescu susținut de Ana Rubeli în zonele Dealul Mitropoliei (Strada Profesorilor, Sfânta Ecaterina) și Cișmigiu.

Detalii și programul festivalului se află aici: https://aiciastat.ro/festivalul-silvia-serbescu/.

Despre Asociația Culturală „Aici A Stat”

Festivalul este organizat de Asociația culturală „Aici A Stat”, fondată de Ana Rubeli. Născut dintr-un proiect digital de popularizare a patrimoniului inițiat în 2018, #Aiciastat s-a transformat într-o comunitate culturală cu peste 75.000 de urmăritori activi în spațiul online. Asociația a organizat în ultimii doi ani și jumătate peste 50 de evenimente culturale: serate de muzică clasică în clădiri istorice, tururi ghidate, vânători de comori arhitecturale, dezbateri și parteneriate cu festivaluri și instituții culturale, devenind astfel un reper în promovarea dialogului dintre patrimoniu și muzică și un actor activ în peisajul cultural al Capitalei.

