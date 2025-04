Tineri din Bangladesh care s-au dus la muncă în Rusia spun că sunt înrolaţi în armată

Atraşi în Rusia de perspectiva unui loc de muncă, mai mulţi tineri din Bangladesh susţin că au fost recrutaţi pentru a lupta în Ucraina. Moartea recentă a unuia dintre ei pe front a provocat o mare îngrijorare în rândul familiilor lor, care au apelat la ajutorul guvernului, relatează AFP, transmite News.ro.

„Nu ştiam că vom ajunge pe câmpul de luptă”, se plânge Mohammad Akram Hossain. Ca şi cumnatul său, el a cedat ofertei unei agenţii de recrutare, care i-a propus un loc de muncă în Cipru şi apoi în Rusia.

„Agenţia ne-a spus că doar vizele de muncă pentru Rusia sunt posibile. Aşa că am acceptat să mergem”, a declarat pentru AFP tânărul de 26 de ani, care s-a întors acum acasă. „Nu ne-am imaginat niciodată că vom fi abandonaţi în acest fel”, continuă el.

Şomajul este ridicat în Bangladesh, a cărui economie a fost grav afectată de protestele din vara anului trecut, care au dus la căderea guvernului.

Aflând despre moartea pe frontul ucrainean a unui alt tânăr din Bangladesh care plecase la muncă în Rusia, zece familii au contactat ambasada lor la Moscova.

Potrivit rudelor sale, Mohammed Yasin Sheikh, în vârstă de 22 de ani, a murit la 27 martie în timp ce lupta în Ucraina sub uniforma armatei ruse. Unchiul său, Abul Hashem, a declarat pentru AFP că a primit un telefon de la unul dintre prietenii nepotului său, „un cetăţean din Bangladesh care lupta de partea rusă, pentru a ne anunţa că a fost ucis. Apoi am fost sunaţi de un comandant rus”, a povestit el.

Familia l-a ajutat financiar pe Mohammed Yasin Sheikh ca să părăsească Bangladesh-ul în septembrie 2024 pentru a obţine un loc de muncă ca electrician la o companie chineză din Rusia. Dar el a sfârşit prin a se înrola în armata rusă în decembrie, susţine familia. „Am cheltuit o mulţime de bani pentru ca el să plece şi acum îi aşteptăm trupul acasă”, spune Abul Hashem. „Am cerut guvernului să se asigure că mama lui îşi poate lua un ultim rămas bun de la el”, adaugă bărbatul. AFP menţionează că nu a putut verifica independent declaraţiile familiei.

Farhad Hossain, însărcinat cu afaceri la ambasada Bangladeshului în Rusia, spune că ştia despre cazul tânărului. „Am aflat de existenţa (sa) în urmă cu câteva zile şi am purtat discuţii cu omologii noştri ruşi despre el”, a declarat diplomatul, adăugând că nu era încă în măsură să confirme decesul tânărului. El a precizat că nu are cunoştinţă de alte victime din Bangladesh, dar a confirmat că ambasada a fost contactată de alte familii care căutau informaţii despre o persoană dragă. „Până în prezent, am răspuns la aproximativ zece solicitări”, a confirmat el.

Războiul din Ucraina a făcut numeroase victime în armata rusă, care recrutează acum luptători în afara graniţelor sale. Nici Moscova, nici Kievul nu au dezvăluit numărul de străini care servesc în armata lor sau al celor care sunt prizonieri de război. Au existat numeroase informaţii cu privire la cetăţeni din alte ţări din Asia de Sud, inclusiv India, Sri Lanka şi Nepal, care luptă pentru Rusia în Ucraina, atraşi de asemenea de promisiunea unor locuri de muncă.