G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Getafe începe sezonul de LaLiga cu doar 15 jucători înscrişi

Echipa spaniolă de fotbal Getafe
Sursa foto: Facebook/Getafe C.F.

Getafe începe sezonul de LaLiga cu doar 15 jucători înscrişi

Sportz17 Aug 0 comentarii

Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La fel ca în sezonul trecut, Getafe va începe campionatul cu un efectiv redus, de doar 15 jucători. În plus, doi dintre ei nu vor putea evolua, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat.

În plus, doi dintre ei nu vor putea juca, Domingos Duarte fiind suspendat, iar Borja Mayoral accidentat. De asemenea, pe listă sunt doi portari şi doi jucători care nu se aflau în planurile iniţiale ale antrenorului José Bordalas.

Deşi clubul a fost destul de activ de la începutul perioadei de transferuri din această vară, până în prezent a reuşit să aducă doar doi jucători noi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.