Timpul de decontare a tranzacţiilor cu obligaţiuni şi acţiuni în Uniunea Europeană va fi redus de la două zile la una

Uniunea Europeană a aprobat definitiv luni reducerea, de la două zile la una, a perioadei maxime de decontare pentru tranzacţiile cu obligaţiuni şi acţiuni, lucru care se întâmplă deja în ţări precum Statele Unite şi China şi despre care speră că va contribui la îmbunătăţirea competitivităţii pieţei financiare a UE, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

În prezent, timpul de decontare a unei tranzacţii cu valori mobiliare, adică timpul necesar pentru ca cumpărătorul să primească valoarea mobiliară şi vânzătorul numerarul, este de două zile lucrătoare de la tranzacţie. Dar această perioadă va fi redusă la una (cunoscută în jargonul financiar sub numele de T+1) începând cu 11 octombrie 2027, când va intra în vigoare acordul aprobat luni de miniştrii din cele 27 de state membre.

Măsura „va evita lipsa de aliniere între pieţele financiare globale şi cele ale UE şi va menţine competitivitatea pieţelor de capital ale UE”, a informat Consiliul, instituţia care reprezintă statele membre, într-un comunicat.

Când a prezentat propunerea, în luna februarie 2024, Executivul UE a menţionat că Statele Unite, Canada, Mexic, China şi India trecuseră deja la un sistem de decontare de o zi şi că Regatul Unit şi Elveţia se pregăteau pentru această tranziţie. Prin urmare, măsura ar permite UE să se alinieze cu aceste jurisdicţii şi, astfel, să evite „costurile substanţiale” ale nerespectării acestui lucru.

„Scurtarea ciclului de decontare în UE cu o zi va reduce riscurile şi costurile şi va face pieţele noastre de capital mai eficiente, mai lichide şi mai armonizate”, a susţinut comisarul pentru servicii financiare, Maria Luis Albuquerque.

Viteza mai mare va reduce, de asemenea, riscul pentru contrapărţi, deoarece reduce riscul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi turbulenţele pieţei sau falimentul uneia dintre părţi, care ar afecta finalizarea tranzacţiei; în acelaşi timp, ar permite o „reducere semnificativă” a marjelor cerute firmelor.

În timpul negocierii propunerii, ţările UE şi Parlamentul European au convenit să scutească anumite tranzacţii de finanţare cu valori mobiliare de la noile cerinţe. Aceste tranzacţii permit investitorilor şi companiilor să utilizeze activele pe care le deţin pentru a obţine finanţare pentru activităţile lor. Totuşi, pentru a evita orice risc de eludare a obligaţiilor, această excepţie se va aplica numai dacă acestea sunt documentate ca tranzacţii unice compuse din două tranzacţii legate între ele, a explicat Consiliul.

Măsura va fi inclusă în modificările aduse regulamentului privind depozitarii centrali de valori mobiliare şi se va aplica începând din 11 octombrie 2027.