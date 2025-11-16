The Telegraph: Marea Britanie vrea să introducă o nouă taxă pentru locuinţele de mare valoare / 2,4 milioane de proprietăți vor fi evaluate

Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicaţiei The Telegraph, transmite News.ro.

Reeves ar avea nevoie să crească veniturile bugetare cu zeci de miliarde de lire pentru a îşi menţine obiectivele fiscale înainte de prezentarea bugetului din 26 noiembrie.

Articolul a apărut după creşterea puternică a costurilor de împrumut ale guvernului britanic, în urma informaţiilor potrivit cărora Reeves, într-o schimbare importantă de politică, nu mai intenţionează să majoreze impozitul pe venit datorită unor prognoze fiscale îmbunătăţite.

Potrivit Telegraph, câteva sute de mii de locuinţe de mare valoare, în special din Londra şi sud-estul Angliei, ar urma să fie vizate de noua taxă.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanţe a declarat că instituţia ”nu comentează speculaţiile privind schimbările de taxe în afara evenimentelor fiscale oficiale”.

Ziarul mai notează că guvernul plănuieşte să folosească sistemul existent de council tax pentru a reevalua 2,4 milioane dintre cele mai valoroase proprietăţi din categoriile F, G şi H în următorii ani. Apoi, o suprataxă separată ar urma să fie adăugată la facturile actuale pentru cele aproximativ 300.000 de locuinţe cele mai scumpe din aceste categorii.