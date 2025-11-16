Londra va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil / Obiectivul deciziei: să facă Regatul Unit mai puţin atractiv pentru migranţi

Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP, transmite News.ro.

„În cadrul unui plan istoric, ajutoarele automate acordate solicitanţilor de azil vor fi eliminate”, se arată în comunicatul Ministerului de Interne, în timp ce ministrul de Interne, Shabana Mahmood, urmează să prezinte luni detaliile planului său în Parlament.

„Un «bilet de aur» a determinat creşterea cererilor de azil în Regatul Unit, împingând oamenii să traverseze Europa, prin ţări sigure, pentru a se îmbarca pe ambarcaţiuni de improvizaţie”, a declarat ministrul, citat sâmbătă în comunicat. „Voi pune capăt acestui bilet de aur.”

„Datorită condiţiilor mult mai generoase din Regatul Unit”, refugiaţii pot solicita în prezent să se stabilească definitiv, fără costuri, după cinci ani în Regatul Unit, „fără să fi contribuit” la economia ţării, a indicat ministerul.

Noul sistem va reduce durata şederii lor de la cinci ani la 30 de luni şi va multiplica de patru ori, de la cinci la 20 de ani, perioada necesară pentru a solicita statutul de rezident permanent, a precizat acesta. Refugiaţii care doresc să devină rezidenţi permanenţi mai repede „vor trebui să lucreze sau să studieze”, a adăugat acesta.

Ajuns la putere în vara anului 2024, guvernul lui Keir Starmer este supus unei presiuni aproape zilnice pentru a frâna sosirea migranţilor şi a le restricţiona drepturile. În această vară, au avut loc numeroase manifestaţii în faţa hotelurilor care găzduiesc solicitanţi de azil, iar o manifestaţie organizată de extrema dreaptă la Londra la jumătatea lunii septembrie a reunit până la 150.000 de persoane, potrivit poliţiei.

În acest context, guvernul lui Keir Starmer a promis să reducă numărul migranţilor care traversează Canalul Mânecii la bordul unor ambarcaţiuni improvizate. Fără succes până în prezent.

De la 1 ianuarie, 39.292 de persoane au debarcat pe coastele engleze după această traversare periculoasă, un număr care depăşeşte cel din 2024 (36.816).

În plus, cererile de azil au crescut cu 18% în 2024 în Regatul Unit, în timp ce în aceeaşi perioadă au scăzut cu 13% în întreaga Uniune Europeană, potrivit cifrelor guvernului. Peste 400.000 de cereri au fost înregistrate din 2021, faţă de 150.000 în perioada 2011-2015, tot conform cifrelor oficiale.

Pentru guvern, obiectivul este clar: să facă Regatul Unit mai puţin atractiv pentru migranţi. Ministerul a subliniat că s-a inspirat din exemplul danez pentru aceste reforme. Această ţară scandinavă cu 6 milioane de locuitori, condusă de social-democraţi din 2019, susţine o politică strictă în materie de drept de azil. Refugiaţii obţin astfel un permis de şedere, de obicei pe o perioadă de doi ani, care poate fi reînnoit, dar sunt încurajaţi să se întoarcă în ţara de origine de îndată ce autorităţile consideră că nu mai au nevoie de protecţie. Reîntregirea familiei este, de asemenea, supusă unor cerinţe stricte, printre care teste de limbă pentru noii sosiţi.

În ultimele săptămâni, înalţi funcţionari britanici s-au deplasat în Danemarca pentru a studia în detaliu acest sistem şi a vedea măsurile aplicabile în Regatul Unit. Restricţionarea protecţiei refugiaţilor era o măsură susţinută până acum de Reform UK. Partidul lui Nigel Farage a anunţat că, în cazul în care va ajunge la putere, va obliga migranţii – inclusiv cei deja regularizaţi – să solicite un viză la fiecare cinci ani.

Însă aripa stângă a Partidului Laburist s-a declarat împotriva unor astfel de restricţii şi a avertizat că partidul, aflat la cel mai scăzut nivel în sondaje, ar pierde astfel numeroşi alegători.