Tenismenul britanic Jack Draper, locul 7 ATP, a anunţat că nu va…

sursa foto: Facebook / Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes

Tenismenul britanic Jack Draper, locul 7 ATP, a anunţat că nu va mai juca până la finalul sezonului

Tenismanul britanic Jack Draper a anunţat luni că sezonul este încheiat pentru el, din cauza unei accidentări la braţul stâng, transmite News.ro.

Jack Draper şi-a încheiat sezonul după ce accidentarea la braţul stâng l-a forţat, de asemenea, să se retragă de la US Open. Britanicul, cap de serie numărul 5, s-a retras din turneu înainte de meciul său din turul al doilea, împotriva lui Zizou Bergs, la sfârşitul lunii august.

Prezent la Flushing Meadows, Draper (23 de ani) a recunoscut că nu era sigur că se va putea recupera la timp după o contuzie la humerusul braţului stâng, iar abandonul său înaintea turului secund a demonstrat că revenirea pe teren a fost prematură.

„Din păcate, accidentarea mea la braţ necesită odihnă, ceea ce înseamnă că va trebui să lipsesc restul sezonului 2025”, a scris el într-o postare pe reţelele sale de socializare.

Anul trecut, Jack Draper a ajuns în semifinalele US Open, pierzând în această fază în faţa câştigătorului, Jannik Sinner.

