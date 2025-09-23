Tatăl lui Elon Musk, acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii săi și copiii vitregi / Errol Musk, rar menționat de fiul său miliardar, a respins dezvăluirile din New York Times ca fiind „absurde” și „false”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Errol Musk, tatăl în vârstă de 79 de ani al miliardarului în tehnologie Elon Musk, a fost acuzat că a abuzat sexual cinci dintre copiii și copiii săi vitregi începând din 1993, a raportat marți New York Times, citat de The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

NYT a scris că aceste acuzații ar putea fi motivul pentru care antreprenorul, care a servit temporar ca consilier al celei de-a doua administrații Trump, își menționează rar tatăl – și că membrii familiei lui Elon Musk au cerut ajutor, determinându-l pe acesta să ia uneori măsuri pentru a interveni.

Errol Musk a respins din start acuzațiile relatate de Times, spunând publicației că acestea sunt „absurde” și „false”. Citând scrisori personale, e-mailuri și interviuri cu membri ai familiei, Times a declarat că Errol Musk, care are cel puțin nouă copii și copii vitregi și a fost căsătorit cu trei femei, „menține o influență puternică asupra unei mari părți a familiei”.

Elon Musk nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea publicației.

Judecând după înregistrări judiciare, corespondență personală, asistenți sociali și interviuri cu membri ai familiei, Times a declarat că prima acuzație împotriva lui Errol Musk a fost în 1993, când fiica sa vitregă în vârstă de patru ani a spus rudelor că acesta a atins-o în casa familiei.

Un deceniu mai târziu, fiica vitregă a declarat că l-a surprins mirosindu-i lenjeria murdară, a relatat Times, adăugând că unii membri ai familiei l-au acuzat, de asemenea, că a abuzat de două dintre fiicele sale și de un fiu vitreg.

Au fost deschise trei anchete separate ale forțelor de ordine, a precizat publicația, citând înregistrări ale poliției și ale instanțelor, precum și relatările membrilor familiei. Două dintre anchete s-au încheiat fără acțiune, în timp ce nu este clar ce s-a întâmplat în cea de-a treia anchetă.

„Nu a existat nicio dovadă, deoarece este o prostie”, a declarat Errol Musk într-o declarație pentru Times, afirmând că „rapoartele sunt false”.

El a acuzat membrii familiei că „îi puneau pe copii să spună lucruri false” și că aceștia încercau să îl extorcheze pe Elon, fiul său cel mare. Elon Musk a descris o relație dificilă cu Errol în rarele ocazii în care a comentat despre tatăl său.

El a declarat pentru Rolling Stone în 2017 că tatăl său a făcut „aproape toate lucrurile rele la care te-ai putea gândi”.

Musk a spus că a mers să locuiască cu tatăl său la vârsta de 10 ani, în timp ce frații săi mai mici, Kimbal și Tosca, au rămas cu mama lor.

„Mi-a părut rău pentru tatăl meu, pentru că mama îi avea pe toți cei trei copii. Părea foarte trist și singur de unul singur. Așa că m-am gândit: „Eu pot fi o companie””, a spus el. El a continuat: „Nu am înțeles cu adevărat la momentul respectiv ce fel de persoană era… Nu a fost o idee bună”.

Fără a intra în detalii, el s-a confesat publicației: „Tatăl meu va avea un plan al răului gândit cu atenție”.