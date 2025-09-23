G4Media.ro
Tatăl lui Elon Musk, acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii…

Tatăl lui Elon Musk, acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii săi și copiii vitregi / Errol Musk, rar menționat de fiul său miliardar, a respins dezvăluirile din New York Times ca fiind „absurde” și „false”

Errol Musk, tatăl în vârstă de 79 de ani al miliardarului în tehnologie Elon Musk, a fost acuzat că a abuzat sexual cinci dintre copiii și copiii săi vitregi începând din 1993, a raportat marți New York Times, citat de The Guardian.

NYT a scris că aceste acuzații ar putea fi motivul pentru care antreprenorul, care a servit temporar ca consilier al celei de-a doua administrații Trump, își menționează rar tatăl – și că membrii familiei lui Elon Musk au cerut ajutor, determinându-l pe acesta să ia uneori măsuri pentru a interveni.

Errol Musk a respins din start acuzațiile relatate de Times, spunând publicației că acestea sunt „absurde” și „false”. Citând scrisori personale, e-mailuri și interviuri cu membri ai familiei, Times a declarat că Errol Musk, care are cel puțin nouă copii și copii vitregi și a fost căsătorit cu trei femei, „menține o influență puternică asupra unei mari părți a familiei”.

Elon Musk nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea publicației.

Judecând după înregistrări judiciare, corespondență personală, asistenți sociali și interviuri cu membri ai familiei, Times a declarat că prima acuzație împotriva lui Errol Musk a fost în 1993, când fiica sa vitregă în vârstă de patru ani a spus rudelor că acesta a atins-o în casa familiei.

Un deceniu mai târziu, fiica vitregă a declarat că l-a surprins mirosindu-i lenjeria murdară, a relatat Times, adăugând că unii membri ai familiei l-au acuzat, de asemenea, că a abuzat de două dintre fiicele sale și de un fiu vitreg.

Au fost deschise trei anchete separate ale forțelor de ordine, a precizat publicația, citând înregistrări ale poliției și ale instanțelor, precum și relatările membrilor familiei. Două dintre anchete s-au încheiat fără acțiune, în timp ce nu este clar ce s-a întâmplat în cea de-a treia anchetă.

„Nu a existat nicio dovadă, deoarece este o prostie”, a declarat Errol Musk într-o declarație pentru Times, afirmând că „rapoartele sunt false”.

El a acuzat membrii familiei că „îi puneau pe copii să spună lucruri false” și că aceștia încercau să îl extorcheze pe Elon, fiul său cel mare. Elon Musk a descris o relație dificilă cu Errol în rarele ocazii în care a comentat despre tatăl său.

El a declarat pentru Rolling Stone în 2017 că tatăl său a făcut „aproape toate lucrurile rele la care te-ai putea gândi”.

Musk a spus că a mers să locuiască cu tatăl său la vârsta de 10 ani, în timp ce frații săi mai mici, Kimbal și Tosca, au rămas cu mama lor.

„Mi-a părut rău pentru tatăl meu, pentru că mama îi avea pe toți cei trei copii. Părea foarte trist și singur de unul singur. Așa că m-am gândit: „Eu pot fi o companie””, a spus el. El a continuat: „Nu am înțeles cu adevărat la momentul respectiv ce fel de persoană era… Nu a fost o idee bună”.

Fără a intra în detalii, el s-a confesat publicației: „Tatăl meu va avea un plan al răului gândit cu atenție”.

