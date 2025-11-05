Cardurile educaționale pentru anul școlar 2025-2026 vor fi încărcate în luna noiembrie, anunță ministrul Educației Daniel David

Cardurile educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar vor fi încărcate în luna noiembrie, a anunțat miercuri, 5 noiembrie, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, în cadrul prezentării raportului săptămânal.

„Vom începe să facem plățile pe cardurile educaționale în luna noiembrie, pentru cei care au deja carduri, iar pentru ceilalți în luna decembrie, fiindcă trebuie făcute și cardurile”, a declarat ministrul Daniel David.

Încărcarea cardurilor se va face în două etape:

pentru elevii care dețin deja carduri, încărcarea se face în cursul lunii noiembrie 2025;

pentru elevii care primesc carduri noi, alocarea sumelor se va face în decembrie 2025, după emiterea noilor carduri.

Preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial beneficiază și în anul școlar 2025-2026 de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în valoare de 500 de lei, în condițiile prevăzute de ordonanța nr. 83/2023.

