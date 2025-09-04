G4Media.ro
SUA va revoca statutul de protecţie temporară pentru migranţii venezueleni

SUA va revoca statutul de protecţie temporară pentru migranţii venezueleni

Administraţia SUA a anunţat miercuri că va revoca statutul de protecţie temporară (TPS) pentru migranţii venezueleni, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Departamentul pentru Securitate internă al SUA (DHS) a anunţat într-un comunicat că rolul Venezuelei în „impulsionarea migraţiei ilegale” subminează eforturile SUA de a securiza frontiera sudică şi de a gestiona în mod eficient problema migraţiei.

Potrivit oficialilor americani, acest statut de protecţie temporară a încurajat persoane să intre în SUA fără a avea documente valabile.

Statutul a fost acordat în timpul administraţiei Biden, în 2021.

Potrivit media americane, circa 250.000 de venezueleni ar putea fi afectaţi, pentru că vor deveni migranţi ilegali dacă li se va lua această protecţie.

DHS a precizat că revocarea statutului va intra în vigoare la 60 de zile după publicarea notificării în Registrul Federal.

Potrivit administraţiei americane, regimul liderului autoritar Nicolas Maduro a transformat Venezuela într-un ‘narco-stat’, care intră în parteneriat cu gherilele din Columbia pentru a exporta droguri spre Europa şi SUA, prin intermediul unei organizaţii cunoscute drept Cartelul Sorilor (Cártel de los Soles), ce ar fi formată din oficiali venezueleni de rang înalt.

Tags:
