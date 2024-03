STUDIU: O educație școlară la un nivel ridicat este asociată cu o îmbătrânire mai lentă și o longevitate crescută

Participanții la Framingham Heart Study (SUA) care au atins niveluri mai ridicate de educație au avut tendința de a îmbătrâni mai încet și au trăit mai mult decât cei care nu au avut o educație superioară. Rezultatele sunt publicate online în jurnalul medical JAMA Network Open.

Ultimele descoperiri au arătat că doi ani de școlarizare suplimentară s-au tradus printr-un ritm de îmbătrânire cu 2-3% mai lent. Această încetinire a ritmului de îmbătrânire corespunde unei reduceri de aproximativ 10% a riscului de mortalitate.

Cercetătorii au folosit o inovație tehnologică, DunedinPACE (acronimul de la Pace of Aging Computed from the Epigenome), care funcționează ca un vitezometru pentru procesul de îmbătrânire, măsurând cât de repede sau încet se schimbă corpul unei persoane pe măsură ce îmbătrânește.

Epidemiologii de la Columbia Mailman School au folosit informații de la 14.106 persoane din cadrul Framingham Heart Study, care au acoperit trei generații, pentru a corela date privind nivelul de educație al copiilor cu cele ale părinților lor. Apoi au folosit date de la un grup de participanți care au furnizat probe de sânge în timpul colectării datelor pentru a calcula ritmul îmbătrânirii biologice.

În analiza inițială, cercetătorii au testat asocierile dintre stabilitatea educațională, îmbătrânirea și mortalitatea în cadrul unui grup de 3.101 participanți. Pentru 2.437 de participanți care aveau un frate sau o soră, cercetătorii au testat dacă diferențele nivelului de educație dintre frați erau asociate cu o diferență în ritmul de îmbătrânire.

„Cercetările noastre susțin ideea conform căreia o educație superioară va încetini ritmul îmbătrânirii biologice și va promova longevitatea”, a precizat Gloria Graf, doctorandă în cadrul Departamentului de Epidemiologie. „De fapt, până la jumătate din panta de mortalitate pe care am observat-o a fost explicată prin traiectorii de îmbătrânire mai sănătoase în rândul participanților mai bine educați. În cadrul comparațiilor dintre frați, cei cu o mobilitate educațională mai mare au avut tendința de a avea un ritm mai lent de îmbătrânire în comparație cu frații lor mai puțin educați.”