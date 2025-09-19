G4Media.ro
Starurile Tim Burton și Monica Bellucci s-au despărțit

Tim Burton și Monica Bellucci
Credit line: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Starurile Tim Burton și Monica Bellucci s-au despărțit

Cuplul format din regizorul american Tim Burton și actrița italiană Monica Bellucci și-a anunțat despărțirea vineri într-un comunicat transmis agenției AFP, potrivit BFM TV.

„Cu mult respect și afecțiune reciprocă, Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă”, au declarat cele două vedete într-un comunicat comun.

Regizorul american și vedeta italiană s-au cunoscut la festivalul Lumière din Lyon în 2022. Tim Burton a primit acolo Premiul Lumière din mâinile Monicăi Bellucci.

„Eu îl iubesc pe Tim. Și îl respect enorm pe Tim Burton. În primul rând, sunt foarte fericită că l-am întâlnit pe acest om. Este una dintre acele întâlniri care se întâmplă rar în viață”, declara Monica Bellucci pentru revista Marie-Claire.

Colaborare artistică

Relația a dus la o colaborare artistică pentru filmul Beetlejuice Beetlejuice, prezentat în deschiderea Festivalului de Film de la Veneția în 2024.

În această continuare a comediei macabre realizate de Tim Burton în 1988, Monica Bellucci o interpretează pe Delores, o creatură malefică în stilul lui Frankenstein, hotărâtă să se răzbune pe fostul ei soț Beetlejuice (Michael Keaton).

Beetlejuice Beetlejuice a fost un succes la box-office-ul nord-american, încasând aproape 300 de milioane de dolari.

Cuplul a apărut împreună în timpul verii, în special în iulie, la festivalul de film de la Giffoni, în sudul Italiei, unde regizorul în vârstă de 67 de ani a prezentat al doilea sezon al serialului Netflix Mercredi, al cărui producător este.

Maestrul goticului american este și co-regizorul acestei serii inspirate din universul familiei Addams, cel mai mare succes de până acum pentru o serie în limba engleză pe platformă și a doua cea mai vizionată serie după sezonul 1 din „Squid Game”.

Într-un interviu publicat la începutul lunii iulie în Le Figaro Magazine, Monica Bellucci, în vârstă de 60 de ani, a vorbit despre ultima sa filmare, un thriller regizat de franțuzoaica Léa Mysius cu Bastien Bouillon, Benoît Magimel și Hafsia Herzi, adaptat după un roman de Laurent Mauvignier.

Tim Burton a fost mult timp în cuplu cu actrița britanică Helena Bonham Carter, de care s-a separat în 2014 și cu care are doi copii.

Monica Bellucci a fost căsătorită timp de 14 ani cu actorul francez Vincent Cassel, cu care a avut două fiice.

