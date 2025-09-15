Starul MMA Conor McGregor se retrage din cursa pentru președinția Irlandei / El a beneficiat de sprijinul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și al președintelui SUA, Donald Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul luptător de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că se retrage din cursa pentru președinția Irlandei, scrie UPI.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o postare pe X, McGregor a spus că decizia a fost luată „după o reflecție atentă și după consultarea cu familia mea”.

Alegerile sunt programate pentru 24 octombrie, cu trei candidați care au sprijinul necesar pentru a candida.

În Irlanda, candidații la președinție trebuie să fie cetățeni irlandezi și să aibă vârsta de cel puțin 35 de ani. De asemenea, trebuie să obțină sprijinul a cel puțin 20 de membri ai parlamentului sau al patru dintre cele 31 de autorități locale. McGregor nu le obținuse încă oe acestea aceste.

McGregor, în vârstă de 37 de ani, a declarat că regulile de eligibilitate pentru alegeri sunt o „cămășă de forță” care împiedică „desfășurarea unor alegeri prezidențiale cu adevărat democratice”, a transmis BBC.

„Irlanda s-a schimbat drastic în ultimii ani, însă este constrânsă de cămașa de forță a unei Constituții învechite, care este susținută în mod selectiv de principalele partide din Oireachtas [parlament] și exploatată pentru a împiedica organizarea unor alegeri prezidențiale cu adevărat democratice, ci mai degrabă aranjate pentru a se asigura că numai candidații aprobați de establishment pot fi selectați pe buletinul de vot”, a declarat McGregor în postarea sa de luni pe X.

„Acest deficit democratic împotriva voinței poporului irlandez a fost acum amplificat cu succes de exprimarea interesului meu. Într-o perioadă foarte scurtă, am catalizat o mobilizare pentru o schimbare pozitivă în Irlanda împotriva unei vânători de vrăjitoare politice malefice, care colaborează cu mass-media mainstream supraîncărcată de știri false”, a spus el.

Președinția în Irlanda este o funcție simbolică cu un mandat de șapte ani. Dar McGregor a promis să limiteze imigrația pentru a promova „cultura irlandeză” și a reda puterea „poporului”. El a beneficiat de sprijinul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și al președintelui Donald Trump.

În noiembrie 2024, un juriu irlandez l-a condamnat pe McGregor să plătească unei femei care l-a acuzat de viol aproape 259.000 de dolari despăgubiri civile.

Nikita Hand a primit suma de la McGregor de la un juriu al Înaltei Curți din Dublin, în cadrul unui proces civil pentru agresiune. Hand a susținut că McGregor a violat-o într-un hotel din Dublin în 2018. McGregor neagă că ar fi agresat-o sexual pe Hand.