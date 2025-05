Spitalul de Urgență din Târgu Mureș are de patru ori mai mulți medici rezidenți decât medici primari și specialiști / Sunt 1.640 de rezidenți și 92 medici specialiști / ”Facem export de forță de muncă în afara țării”

1.640 de medici rezidenți are angajați Spitalul Clinic de Urgență Târgu Mureș, pe lângă cei aproximativ 300 de medici primari și 92 medici specialiști, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Numărul de medici este variabil de la un an altul, mai ales că mulți pleacă anual în străinătate, precizează managerul Spitalului, Florin Crăciun.

”Numărul de medici rezidenți nu sunt ceruți de instituția sanitară. Până la urmă, medicul rezident este într-o formă de pregătire. Chiar dacă are un contract de muncă pentru că prestează activitate medicală sub coordonarea cadrelor de la UMF, ei sunt în program de formare. Este normal să fie un număr atât de mare de rezidenți într-un centru universitar. O parte rămân, alții pleacă… Din păcate, facem export de forță de muncă în afara țârii și, într-adevăr, spitalele mici sunt cu deficit de medici”, spune managerul instituției.

Și la Spitalul Clinic Județean Mureș, care funcționează cu aproape 1.200 de paturi în 17 specialități medicale, numărul de rezidenți e dublu față de cel al medicilor specialiști sau primari.

Rezidenții preferă pregătirea în centrele universitare din cauza condițiilor oferite de acestea, consideră managerul unității, prof.dr. Ovidiu Gîrbovan.

”La nivelul Spitalului Clinic Județean avem un număr de 194 de medici primari, specialiști – 49, 473 medici rezidenți dar care e un număr ce variază de la un an la altul. Subliniez faptul că Spitalul Clinic Județean Mureș are mare parte angajați cadre universitare. De multe ori, spitalele mai mici nu oferă condițiile pe care le are un spital clinic universitar…”, explică managerul.

Unul din spitalele care are dificultăți să găsească medici la concursuri este și cel municipal din Toplița. Aici a fost sistată în mai multe rânduri linia de gardă pentru pediatrie/neonatologie. Chiar și acum permanența funcționează cu intermitențe.

Pentru a-i stimula pe medici să vină la Toplița, cel puțin pentru gărzi, primăria a decis să ofere, pe lângă locuințele de serviciu oferite medicilor, încă un stimulent lunar: două salarii minime pe economie, a declarat pentru Radio Tg.Mureș managerul unității, dr. Alexandra Ioniță.

”Tot cu 3 medici lucrăm momentan (la pediatrie-n.r.). Am făcut, prin Primăria Toplița, o Hotărâre de consiliu prin care să se acorde beneficii pentru cei care vin să ne ajute pe linia de gardă. Acestea sunt niște stimulente care, conform legii, se acordă medicilor: 2 salarii minime pe economie impozitate, în funcție de numărul de gărzi pe care le fac. Chiar și așa, destul de greu găsim… în momentul de față, purtăm discuții cu doi medici pediatrii care par interesați de această ofertă. Acum, Spitalul Toplița chiar are dotări și pe partea de Neonatologie, și pe partea de Ginecologie, și Pediatrie, și CT, și ecografe.. și, totuși, nu găsim medici. Nu știu ce se va întâmpla atâta timp cât nu este o politică la nivel de țară.”

Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Mureș, anul trecut au fost eliberate 223 de certificate de conformitate medicilor mureșeni care au decis să profeseze în străinătate.

Anual, în România sunt 26 de absolvenți de medicină la suta de mii de locuitori, peste media europeană, care este de 15,5.

Cu toate acestea, România se confruntă cu un deficit de medici în anumite regiuni și specializări, principala cauză fiind migrația masivă a acestora după finalizarea pregătirii profesionale.