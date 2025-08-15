G4Media.ro
Un salvamontist coboara in coardă pe o stânca un turist ranit
Sursa foto: Facebook / Sebastian Marinescu

16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore / Patru dintre ele au ajuns la spital, anunță Salvamont

16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, patru dintre ele fiind transportate la spital, anunţă vineri Dispeceratul Naţional Salvamont, transmite News.ro.

”În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 17 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, anunţă dispeceratul.

Trei apeluri au fost pentru Salvamont Municipiul Braşov, alte trei pentru Judeţul Bihor, 2 pentru Salvamont Sibiu şi câte un apel pentru Salvamont Argeş, Caraş Severin,Gorj, Maramureş, Mehedinţi,Neamţ, Săcele, Vâlcea, Zărneşti.
 

”Au fost salvate 16 persoane. Dintre acestea, 4 au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. S-au primit şi 34 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană”, precizează salvamontiştii.

Echipele Salvamont România îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane.

