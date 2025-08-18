Iranul afirmă că va continua discuţiile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică în dosarul nuclear şi va avea în curând o nouă rundă de negocieri

Iranul va continua discuţiile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), iar cele două părţi vor avea probabil o nouă rundă de negocieri în zilele următoare, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, relatează agenția de știri Reuters.

Inspectorii AIEA nu au mai avut acces la sit-urile nucleare ale Iranului după ce Israelul şi SUA le-au bombardat în timpul unui război de 12 zile în iunie, în pofida faptului că directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că inspecţiile la instalaţiile nucleare rămân prioritatea sa principală, transmite Agerpres.

„Am avut discuţii (cu AIEA) săptămâna trecută. Aceste discuţii vor continua şi va avea loc o altă rundă de negocieri între Iran şi agenţie, probabil în zilele următoare”, a spus Baghai.

Teheranul a acuzat AIEA că poartă o parte de responsabilitate în atacurile lansate de Israel şi SUA, după publicarea unui raport pe 31 mai care a determinat Consiliul Guvernatorilor AIEA, format din 35 de ţări, să declare că Iranul îşi încalcă obligaţiile de neproliferare.

Republica Islamică a negat mult timp acuzaţiile Occidentului privind un efort secret de dezvoltare a capacităţii de producere a armelor nucleare, declarând că rămâne angajată faţă de Tratatul de Neproliferare Nucleară, care impune utilizarea paşnică a energiei atomice pentru semnatarii săi.

„Nivelul relaţiilor noastre (cu AIEA) s-a schimbat după evenimentele care au avut loc, nu negăm acest lucru. Cu toate acestea, relaţiile noastre… rămân directe”, a declarat Baghai în timpul unei conferinţe de presă săptămânale.

Luna trecută, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a ratificat o lege adoptată de Parlament care suspendă cooperarea cu AIEA. Legea prevede că orice viitoare inspecţie la siturile nucleare iraniene trebuie aprobată de Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Teheranului.