Iranul afirmă că va continua discuţiile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică în dosarul nuclear şi va avea în curând o nouă rundă de negocieri
Iranul va continua discuţiile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), iar cele două părţi vor avea probabil o nouă rundă de negocieri în zilele următoare, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, relatează agenția de știri Reuters.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Inspectorii AIEA nu au mai avut acces la sit-urile nucleare ale Iranului după ce Israelul şi SUA le-au bombardat în timpul unui război de 12 zile în iunie, în pofida faptului că directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că inspecţiile la instalaţiile nucleare rămân prioritatea sa principală, transmite Agerpres.
„Am avut discuţii (cu AIEA) săptămâna trecută. Aceste discuţii vor continua şi va avea loc o altă rundă de negocieri între Iran şi agenţie, probabil în zilele următoare”, a spus Baghai.
Teheranul a acuzat AIEA că poartă o parte de responsabilitate în atacurile lansate de Israel şi SUA, după publicarea unui raport pe 31 mai care a determinat Consiliul Guvernatorilor AIEA, format din 35 de ţări, să declare că Iranul îşi încalcă obligaţiile de neproliferare.
Republica Islamică a negat mult timp acuzaţiile Occidentului privind un efort secret de dezvoltare a capacităţii de producere a armelor nucleare, declarând că rămâne angajată faţă de Tratatul de Neproliferare Nucleară, care impune utilizarea paşnică a energiei atomice pentru semnatarii săi.
„Nivelul relaţiilor noastre (cu AIEA) s-a schimbat după evenimentele care au avut loc, nu negăm acest lucru. Cu toate acestea, relaţiile noastre… rămân directe”, a declarat Baghai în timpul unei conferinţe de presă săptămânale.
Luna trecută, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a ratificat o lege adoptată de Parlament care suspendă cooperarea cu AIEA. Legea prevede că orice viitoare inspecţie la siturile nucleare iraniene trebuie aprobată de Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Teheranului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Berlinul, Londra şi Parisul, pregătite să reintroducă sancţiuni împotriva Iranului, dacă nu se negociază o soluție la programul nuclear până la finele lui august
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.