PSD-iștii dezbat luni Ordonanța care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente / Moștenirea lui Ciolacu

Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată, transmite News.ro.

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte luni, de la ora 11.00, în sistem hibrid, cu participare fizică şi on-line, la sediul central al PSD din Şoseaua Kiseleff nr. 10.

Social-democraţii vor discuta în primul rând apariţia în transparenţă a Ordonanţei de urgenţă care prevede suspendarea finanţărilor pe programul Anghel Saligny şi PNRR, pentru proiectele care au un grad de realizare mic sau încă nu au fost demarate.

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită, deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.

”Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă, după ce proiectul a fost făcut public. Social-democraţii afirmă că au exprimat foarte clar şi foarte ferm decizia de a nu mai susţine nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcţionare a Guvernului.

”Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă. Vocea aleşilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România trebuie ascultată”, a mai transmis PSD.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus săptămâna aceasta dezbaterii publice o Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru ”atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură şi se referă la proiectele finanţate prin PNRR; Anghel Saligny.

Ordonanţa prevede reglementarea pentru anul 2025 a modalităţii de încheiere a unor noi angajamente legale pentru proiecte de investiţii nou finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală etapa I şi etapa a II-a, Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” şi Programul naţional de construcţii de interes public sau social, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

Ciolacu se disculpă: ”România nu a intrat în recesiune şi asta este o veste foarte bună pentru economie”

Fostul premier Marcel Ciolacu și-a apărat joi moștenirea economică lăsată după perioada în care a condus România alături de liberalul Nicolae Ciucă.

El a susținut că cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine şi nu s-a intrat în recesiune. Ciolacu consideră că este nevoie de continuarea investiţiilor, inclusiv cele prim Programul Anghel Saligny.

”Astăzi, Institutul Naţional de Statistică a confirmat că România rămâne pe plus. Cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine, rămânând pe o traiectorie de creştere economică. România nu a intrat în recesiune şi asta este o veste foarte bună pentru economie”, a scris, joi, pe Facebook, fostil premier Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, în context, conform datelor Eurostat, 10 ţări din UE27 au avut scădere economică anuală în ultimii doi ani – Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Finlanda, Suedia, Ungaria, Malta, Estonia și Letonia.

”De la aderarea la Uniunea Europeană, România a avut cea mai ridicată viteză de convergenţă faţă de media UE27, ajungând din urmă Polonia, fiind peste Ungaria, Slovacia, Croaţia, Grecia, Letonia şi Bulgaria. În anul 2024, România a ajuns la 78% din media UE, în ceea ce priveşte convergenţa reală – PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Am reuşit asta mergând pe un model bazat pe investiţii publice masive (din buget si fonduri europene) şi crearea de locuri de muncă”, a mai transmis fostul premier.

Potrivit acestuia, s-au făcut ”cele mai mari investiţii publice din istoria României, de peste 54 de miliarde de euro”.

”În această perioadă, s-au realizat cele mai mari investiţii în autostrăzi şi drumuri rapide, în infrastructura de educaţie şi sănătate şi în lucrări de infrastructură locală. Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiţii. Investiţiile în infrastructura mare, dar şi cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue, pentru a crea efecte de multiplicare şi a mări potenţialul economiei româneşti”, a mai transmis Ciolacu.

Acesta susţine că, ”doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri”.

În trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2%, arată estimările ”semnal”, publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asmenea, economia ţării a înregistrat o creştere de 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier.

CONTEXT:

Guvernul Ciolacu 2 a asigurat prin Legea bugetului 2025 fonduri insuficiente de funcționare pentru mai multe ministere și instituții, după cum au declarat în exclusivitate pentru G4Media mai mulți oficiali guvernamentali.

Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Sport sunt doar câteva exemple de instituții cărora guvernul PSD-PNL-UDMR condus de Marcel Ciolacu le-a asigurat bugetul pentru doar câteva luni. Motivul alocărilor insuficiente e scăderea artificială, doar în scripte, a deficitului bugetar asumat de guvernul Ciolacu 2 la 7% din PIB.

Prin aceste bugete insuficiente, Guvernul Ciolacu 2 a încercat să ascundă realitatea: deficitul bugetar real pe 2025 urma să fie mult mai mare, de aproape 10% din PIB, fără măsurile dure de reformă asumate de viitorul executiv.