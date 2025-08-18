VREMEA Meteorologii anunţă o nouă răcorire a vremii, cu temperaturi de 22 de grade în Transilvania şi 25 -26 de grade în Maramureş şi Moldova în primele zile ale acestei săptămâni / Ultimele zile din august aduc o nouă încălzire

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Temperaturile vor scădea uşor în primele zile ale acestei săptămâni, la 22 de grade în Transilvania şi 25 -26 de grade în Maramureş şi Moldova, iar din 21 august vor urma alte zile de răcorire a vremii în majoritatea regiunilor, potrivit estimărilor pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Averse mai importante sunt anunţate după data de 22 august.

În Banat, în primele două zile, media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apoi, până în 21 august, se va încălzi şi se vor atinge, în medie, maxime de 35 de grade. Vor urma alte două zile de răcire, de aproximativ 8 grade, iar până la finalul intervalului de prognoză se va încălzi uşor şi treptat, astfel că în ultimele zile, temperaturile maxime, vor atinge, în medie, 32…34 de grade.

Media minimelor termice va fi de 14…15 grade în primele trei nopţi, va creşte în cea de-a patra, când va atinge 18…20 de grade, pentru ca între 23 şi 25 august să tindă spre valori mai mici, de 11…13 grade. Din 26 august se va resimţi o creştere şi a valorilor nocturne, dar media minimelor termice nu va mai depăşi 16…17 grade.

Averse pe arii extinse şi posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

În Crişana, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 29 de grade, în zilele de 18 şi de 19 august. Vor urma două zile de încălzire, cu 5…6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 22 august, media maximelor termice va fi de doar 25…26 de grade şi se va menţine în apropierea acestor valori până în 27 august. În ultimele zile de prognoză se va încălzi din nou şi media maximelor termice va tinde spre 32…33 de grade.

Minimele termice vor fi în medie de 14 grade, până în dimineaţa zilei de 21 august. În următoarea noapte se va încălzi cu aproximativ 4 grade, pentru ca între 23 şi 25 august media temperaturilor minime să scadă spre 10 grade. Până la finalul intervalului de prognoză nopţile vor fi tot mai calde, cu o medie a minimelor de temperatură care va ajunge la 15…16 grade.

Averse pe arii extinse şi posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

În Transilvania, valorile termice diurne vor fi în creştere, de la o medie de 22 de grade în prima zi, până în jurul valorii de 30 de grade în data de 21 august. În următoarele două zile se va răcori cu 5…6 grade, iar până în 27 august nu vor mai fi variaţii semnificative ale temperaturilor diurne. Va

urma o nouă încălzire, astfel că la finalul intervalului de prognoză, maximele termice vor fi în medie de 29…30 de grade.

Media minimelor termice va scădea până în 21 august, când va fi de 11…12 grade. Vor urma două nopţi cu temperaturi uşor mai ridicate, apoi, între 24 şi 26 august se va răcori şi mediile minimelor de temperatură vor coborî spre 9 grade. Din 27 august temperaturile minime vor creşte, din nou, spre o medie de 11…12 grade.

Averse pe arii extinse şi însemnate cantitativ vor fi în data de 18 august şi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

În Maramureş, la începutul intervalului media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 26 de grade, apoi, până în 21 august, se va încălzi şi va ajunge la 31…32 de grade. Vor urma două-trei zile de răcire, cu aproximativ 8 grade, iar până la finalul intervalului de prognoză se va

încălzi uşor şi treptat, astfel că în ultimele zile, temperaturile maxime, vor atinge, în medie, 29…30 de grade. Media minimelor termice va fi de 13 grade în primele trei nopţi, va creşte în cea de a patra, când va atinge 15…17 grade, pentru ca între 23 şi 25 august să tindă spre valori mai mici, de 9…10 grade. Din 26 august se va resimţi o creştere şi a valorilor nocturne, dar media minimelor termice nu va mai depăşi 13…14 grade.

Averse pe arii extinse şi posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

În Moldova, în zilele de 18 şi 19 august, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 25 de grade. În următoarele două zile va fi mai cald cu 5…6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 23 august, media maximelor termice va fi de aproximativ 24 de grade şi se va menţine în apropierea acestei valori până în 27 august. În ultimele zile se va încălzi şi media maximelor va tinde spre 30 de grade. Minimele termice vor fi în medie de 13…14 grade, până în 21 august, dimineaţa. În următoarea noapte se va încălzi cu 3 grade, pentru ca între 23 şi 25 august media temperaturilor minime să scadă spre 12 grade. Până la finalul intervalului de prognoză, media minimelor de temperatură va ajunge, treptat, la 14…15 grade.

Averse pe arii extinse şi posibil însemnate cantitativ vor fi în intervalul 22…24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

În Dobrogea, la începutul intervalului, media maximelor de temperatură va fi de 32 de grade, apoi, în zilele de 19 şi 20 august, va scădea până spre valori în jurul a 28 de grade. În următoarele două zile se va încălzi, iar media temperaturilor maxime va urca din nou spre 32 de grade. Din data de 23 august maximele vor avea, în medie, valori cuprinse între 27 şi 30 de grade. Temperaturile minime se vor situa, în medie, între 17 şi 21 de grade în prima săptămână şi între 15 şi 18 grade, în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse şi posibil însemnate cantitativ, vor fi în data de 19 august şi posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

În Muntenia, în prima zi de prognoză media maximelor termice va fi de 31 de grade, în următoarea va scădea până la 25…26 de grade, apoi se va încălzi, iar în data de 22 august, media va tinde spre 35…36 de grade. În 23 august se va răci din nou, media temperaturilor maxime va fi de 28

de grade şi se va menţine în jurul acestei valori până în 28 august. Ultimele zile ale lunii august vor aduce o nouă încălzire, uşoară de această dată. Media minimelor termice va avea valori între 15 şi 18 grade în prima săptămână şi între 13 şi 15 grade în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse şi posibil însemnate cantitativ, vor fi în zilele de 18 şi de 19 august şi posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

În Oltenia, la începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice va fi de 28 de grade, apoi, în 19 august, va scădea până spre 26 de grade. În următoarele două zile se va încălzi, iar media temperaturilor maxime va urca spre 34 de grade. Din data de 23 august maximele vor

avea, în medie, valori cuprinse între 28 şi 33 de grade. Temperaturile minime se vor situa, în medie, între 14 şi 18 grade în prima săptămână şi între 13 şi 16 grade, în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse şi posibil însemnate cantitativ, vor fi în data de 18 august şi posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafeţe mici şi în general slabe.

La munte, în zilele de 18 şi de 19 august, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 16 grade. În următoarele două zile va fi mai cald cu 5…6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 23 august, media maximelor termice va fi de aproximativ 16 grade şi se va menţine în apropierea acestei valori până în 27 august. În ultimele zile de prognoză se va încălzi uşor şi treptat, iar media maximelor va tinde spre 21 de grade. Minimele termice vor fi în medie de 8…10 grade, până în 21 august, dimineaţa. În următoarea noapte se va încălzi cu 3…4 grade, pentru ca între 23 şi 31 august media temperaturilor minime să aibă variaţii între 6 şi 10 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi însemnate cantitativ în data de 18 august, precum şi în intervalul 22…24 august.

Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 18 – 31 august este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată).