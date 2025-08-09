Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a vizitat şantierul noului spital de la Tecuci: Prinde contur un spital modern, care va deservi peste 120.000 de locuitori. Sprijinim dotarea cu aparatură şi echipamente medicale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur un spital nou şi modern, realizat cu finanţarea Consiliului Judeţean Galaţi, ministerul urmând să sprijine dotarea noii unităţi cu aparatură şi echipamente medicale, transmite News.ro.

Alexandru Rogobete a inspectat şantierul noului spital de la Tecuci, investiţia ridicându-se la peste 190 milioane de lei.

Noua unitate medicală are ca termen de finalizare septembrie 2026 şi va avea 105 paturi, dintre care zece de Terapie Intensivă. Vor fi amenajate patru săli de operaţie şi două săli pentru intervenţii endoscopice, iar pe clădire va funcţiona un heliport.

”Scuze poate găsi oricine. Dar puţini sunt cei care construiesc spitale şi salvează vieţi! Îl felicit pe preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, pentru că a ales să investească în sănătatea oamenilor. La Tecuci prinde contur un spital modern, construit după cele mai înalte standarde medicale, care va deservi peste 120.000 de locuitori din centrul şi nordul judeţului”, a afirmat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El a precizat că Ministerul Sănătăţii va sprijini dotarea noului spital cu aparatură şi echipamente medicale moderne, pentru ca pacienţii să beneficieze de tratamente de ultimă generaţie.

”Doar în ultimul an, spitalul actual a avut peste 68.000 de cazuri la Compartimentul Primiri Urgenţe, peste 62.000 de pacienţi în ambulatoriu şi peste 1.000 de naşteri”, mai a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.