Spaniolul Carlos Mulas-Granados va coordona biroul FMI din România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fondul Monetar Internațional (FMI) l-a numit pe Carlos Mulas-Granados în funcția de nou reprezentant regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, începând cu data de 2 septembrie 2025.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El îi va succeda lui Geoff Gottlieb, care se întoarce la sediul FMI după trei ani de activitate în cadrul biroului Fondului din Varșovia.

Mulas-Granados, cetățean spaniol, a ocupat recent funcția de adjunct al șefului Unității de strategie a FMI, unde a supervizat colaborarea Fondului cu Comitetul Monetar și Financiar Internațional și G20.

Anterior, a ocupat funcții de economist senior în diferite departamente ale FMI, contribuind la misiuni în Brazilia, Croația, Costa Rica, Portugalia, Senegal și Regatul Unit și conducând activitatea de analiză pentru publicațiile emblematice ale FMI, precum World Economic Outlook, Fiscal Monitor și Europe’s Regional Economic Outlook.

Rotația reprezentanților rezidenți este o practică standard a FMI, menită să sprijine dezvoltarea personalului și să asigure eficacitatea continuă a operațiunilor sale globale.