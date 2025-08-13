Soţia fostului preşedinte sud-coreean, care este încarcerat, a fost arestată / Ar fi acceptat inclusiv mită, două genţi Chanel şi un colier cu diamante

Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite BBC, citată de News.ro.

Fosta primă doamnă Kim Keon Hee a negat toate acuzaţiile în cadrul unei audieri de patru ore la tribunalul din Seul, marţi, însă instanţa a emis un mandat de arestare, invocând riscul ca aceasta să distrugă probe.

Coreea de Sud are o istorie de foşti preşedinţi acuzaţi şi închişi. Cu toate acestea, este pentru prima dată când atât fostul preşedinte, cât şi fosta primă doamnă sunt închişi.

Yoon a fost reţinut în ianuarie pentru a fi judecat pentru o încercare eşuată de instaurare a legii marţiale anul trecut, care a aruncat ţara în haos şi a dus în cele din urmă la demiterea sa.

Procurorii susţin că Kim, în vârstă de 52 de ani, a câştigat 577.940 dolari participând la o schemă de manipulare a preţurilor care implica acţiunile Deutsch Motors, un dealer BMW din Coreea de Sud.

Deşi acest lucru s-ar fi întâmplat înainte ca soţul ei să fie ales lider al ţării, a continuat să arunce o umbră asupra Preşedinţiei sale.

Ea ar fi acceptat, de asemenea, două genţi Chanel şi un colier cu diamante ca mită de la controversata Biserică a Unificării, în schimbul unor favoruri în afaceri.

Printre alte acuzaţii, Kim este acuzată şi de amestec în nominalizarea candidaţilor în timpul alegerilor parlamentare parţiale din 2022 şi ale alegerilor generale de anul trecut.

Kim a apărut solemnă la audierea de marţi, îmbrăcată într-un costum negru şi o fustă neagră.

”Îmi cer sincer scuze pentru că am cauzat probleme, deşi sunt o persoană fără importanţă”, a declarat ea reporterilor.

În timpul mandatului său prezidenţial, Yoon a vetat trei proiecte de lege iniţiate de opoziţie care solicitau o anchetă specială privind acuzaţiile aduse lui Kim.

El a emis ultimul veto în noiembrie, cu o săptămână înainte de a declara legea marţială.

Un procuror special a fost numit în iunie anul acesta, după ce rivalul lui Yoon, Lee Jae Myung, a devenit preşedinte.