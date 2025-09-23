Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere. Amenințările voastre nu mă sperie

Eurodeputata extremistă SOS Diana Şoşoacă susține că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora când era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles. ”O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere”, susţine ea despre citaţie, adăugând: ”Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”, relatează News.ro.

Șoșoacă a mai adăugat că ”se aruncă pe piaţă ameninţarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală şi scandaloasă, menită să dea bine la televizor şi să justifice execuţiile publice comandate politic”.

”Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă şi nu o voi face vreodată. Dar nu accept şi nu voi accepta ca justiţia să fie transformată în bâtă politică împotriva mea şi împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume. Le transmit public procurorilor şi celor care trag sforile din umbră: nu veţi reuşi! Nu puteţi să mă opriţi nici prin dosare fabricate, nici prin ameninţări, nici prin hărţuire! România şi Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică şi instituţională din ţara noastră! S.O.S. România va denunţa aceste abuzuri peste tot, în ţară şi în afara ţării, iar adevărul va ieşi la lumină”, a conchis Şoşoacă.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.