Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale

Candidatul USR Cătălin Drulă are în campania pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei un slogan similar cu cel al lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale din acest an.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă se desfășoară, duminică, cu participarea președintelui Nicușor Dan. Vezi LIVE BREAKING aici.

Sloganul lui Cătălin Drulă este „Pe drumul onest”.

Nicușor Dan a avut sloganul „România onestă” în campania pentru alegerile prezidențiale.