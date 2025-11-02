Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale
Candidatul USR Cătălin Drulă are în campania pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei un slogan similar cu cel al lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale din acest an.
Evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă se desfășoară, duminică, cu participarea președintelui Nicușor Dan. Vezi LIVE BREAKING aici.
Sloganul lui Cătălin Drulă este „Pe drumul onest”.
Nicușor Dan a avut sloganul „România onestă” în campania pentru alegerile prezidențiale.
