Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui…

Sursa foto: captură video

Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale

Candidatul USR Cătălin Drulă are în campania pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei un slogan similar cu cel al lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale din acest an.

Evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă se desfășoară, duminică, cu participarea președintelui Nicușor Dan. Vezi LIVE BREAKING aici.

Sloganul lui Cătălin Drulă este „Pe drumul onest”.

Nicușor Dan a avut sloganul „România onestă” în campania pentru alegerile prezidențiale.

Posterul de campanie al Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale din 2025. Sursa foto: Facebook/Nicusor Dan

