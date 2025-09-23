Procurorul general, întrebat ce se va întâmpla dacă îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă: Persoana poate dobândi o altă calitate şi putem dispune orice alte măsuri necesare, condiţionate de calitatea de europarlamentar

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat că, în cazul care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate în cadrul cercetărilor. De asemenea, procurorii pot dispune şi alte măsuri necesare în această cauză, care sunt condiţionate în acest moment de calitatea de europarlamentar a Dianei Şoşoacă, transmite News.ro.

Alex Florenţa a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, ce se întâmplă dacă Diana Şoşoacă nu se prezintă la audieri.

”Există şi alte proceduri. Într-o primă fază, aceasta este procedura cea mai la îndemână, este procedura firească prevăzută de Codul de Procedură, în sensul de emitere a unei citaţii către persoana suspectă pentru a se prezenta la audieri împreună cu un avocat, pentru a-şi prezenta punctul de vedere. Ulterior, dacă nu se prezintă, în acest caz persoana citată de către noi a prezentat un argument pentru neprezenţa sa de astăzi, în sensul că se află la Bruxelles şi a solicitat amânarea la o altă dată. Acest lucru nu ne împiedică, în schimb, în derularea celorlalte proceduri necesare, în speţă ridicarea imunităţii parlamentare, astăzi Parchetul General înaintând, prin Ministerul Justiţiei, o solicitare către preşedinta Parlamentului European, urmând şi acolo o procedură internă în care să se dezbată această propunere a noastră”, a afirmat procurorul general.

El crede că, pe baza probelor transmise, cererea Parchetului va fi soluţionată pozitiv.

Alex Florenţa a mai fost întrebat ce se întâmplă după ridicarea imunităţii.

”Continuă cercetarea. Persoana în cauză poate dobândi o altă calitate, totodată ne permite să dispunem şi orice alte măsuri necesare în cauză care sunt condiţionate în acest moment, dată fiind calitatea de europarlamentară a persoanei pe care aţi menţionat-o, de această ridicare a imunităţii”, a explicat Alex Florenţa.

El a fost întrebat cum i se pare declaraţia Dianei Şoşoacă că acţiunea procurorilor este o încercare de a o intimida şi de a o reduce la tăcere.

”Mi se pare o simplă declaraţie, nu mi s-a părut niciodată persoana în cauza o persoană chiar intimidată şi cu atât mai puţin de acţiunile Parchetului n-are de ce să fie intimidată. Este o procedură judiciară firească, normală, atâta timp cât organele de urmărire penală constată săvârşirea unor infracţiuni, să facă într-adevăr ceea ce e de făcut, respectiv să instrumenteze acele dosare şi, dacă se ajunge, ca în cazul de faţă, la un probatoriu suficient, să aducă o acuzaţie oficială persoanei în cauză. Desigur, ca orice altă persoană suspectată de săvârşirea unor infracţiuni, are dreptul să se apere, să-şi prezinte probe în apărare şi să-şi explice punctul de vedere”, a mai afirmat procurorul general.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.

Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora când era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles. ”O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere”, susţine ea despre citaţie, adăugând: ”Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”.