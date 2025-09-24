Sorin Grindeanu transmite că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de propunerile de ”relansare economică” ale PSD

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că va condiționa pachetul trei de măsuri fiscale de un propunerile de ”relansare economică” ale PSD, partidul al cărui fost șef Marcel Ciolacu a produs cel mai mare deficit al României în urma măsurilor populiste pe care le-a luat în 2024, din funcția de premier, când românii au fost chemați la urne în patru scrutine:

”Am fost și eu în această poziție, 6 luni de premier, e cea mai grea funcție pe care o ai, e mai greu decât orice altceva, eu înțeleg presiunea la care este supus Ilie Bolojan, de aceea încerc să îi dau soluții, PSD să vină cu proiecte prin care să ajute oamenii. După 3 luni în care oamenii au auzit doar de tăieri, deficit, trăim mai prost, facturi mai mari. De aceea până la finalul săptămânii PSD vine cu pachet de relansare economică. Acest pachet trebuie să fie parte din pachetul trei, este o altă condiție. Să venim cu măsuri de relansare economică”, a transmis Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai spus că a discutat cu miniștrii PSD și că toți au propuneri prin care să contribuie la relansarea economică a României, dar și că românii nu mai pot ”auzi doar de deficit, tăieri, scumpiri”:

”Vorbim de stimulare de investiție, de credite fiscale, în Agricultură ministrul Barbu a venit cu foarte multe propuneri etc. Toate aceste lucruri le vom îmbrăca într-un pachet, l-am anunțat și pe președintele Nicușor Dan. La sfârșitul acestei săptămâni venim cu acest pachet și sperăm să vină cu îmbunătățiri și celelalte partide. România nu mai poate auzi doar de deficit, tăieri, scumpiri etc. Oamenii ne-au ales să le facem viața mai bună”, a mai spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost prezent, miercuri seara, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte proiecte din Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. G4Media a transmis aici LIVE text principalele declarații.