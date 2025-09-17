G4Media.ro
Sorin Grindeanu: România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive,…

Sorin Grindeanu declaratii PSD dupa consultarile de la Cotroceni
Sursa foto: captură ecran

Sorin Grindeanu: România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 / Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată

17 Sep 1 comentariu

Președintele interimar al PSD susține că dosarul instrumentat de Parchetul General a demonstrat cu dovezi implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 printr-un mecanism complex de război hibrid.

„Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România.

Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor.

Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar.

Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor.

România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar și de a destabiliza mai larg ordinea publică și instituțiile statului. Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut.

Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat.

România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari și să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din ”înțelepciunea rusească”.

Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. si a gasit teren fertil pregatit de PSDNLUDMR !! dar voi aveti planul B cu AURSOSPOT nu ? ca nu degeaba ati bagat bani si voturi in mimion si georgescovici, nu?

