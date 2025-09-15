Sorin Grindeanu, despre adaosul comercial practicat de comercianți la alimentele de bază : Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie / Solicit conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control
Președintele interimar al PSD a cerut ANAF să verifice dacă adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20% , iar adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%.
„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflației și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări!
Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie.
Solicit conducerii ANAF – instituția responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgență acțiuni de control și să verifice dacă:
1. Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%
2. Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%
3. Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse.
Rezultatele acestor controale trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat Coaliției de guvernare”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.
