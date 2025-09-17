Un buncăr antiaerian din Reșița, transformat în obiectiv turistic: redă atmosfera perioadei comuniste / ”E complet funcțional. Are dușuri, bucătărie, grupuri sanitare și spații de odihnă. Este de fapt un centru de comandă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Unul dintre adăposturile antiaeriene din incinta fostei uzine constructoare de mașini, actuala UCMH, va fi redeschis publicului. Cu o capacitate de 1.600 de persoane, buncărul va deveni un spațiu muzeal integrat într-un circuit turistic al patrimoniului industrial din Reșița, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Imobilul a fost achiziționat de Primăria Reșița și se află într-o stare bună de conservare, fiind dotat cu încălzire și curent electric. Interiorul a fost reamenajat pentru a reda atmosfera perioadei comuniste, explică Andrei Bălbărău, coordonatorul Muzeului Cineastului Amator și inițiatorul proiectului.

„Buncărul este complet funcțional. Are dușuri, zonă de bucătărie, grupuri sanitare și spații de odihnă. Este de fapt un centru de comandă, nu doar un simplu adăpost. Am adus elemente de protecție civilă și obiecte din perioada comunistă, pentru ca vizitatorii să înțeleagă mai bine cum era folosit”, a declarat Bălbărău.

Interesul comunității a depășit așteptările: primele tururi ghidate programate pentru acest weekend sunt deja epuizate.

Proiectul se bucură și de sprijinul primarului Ioan Popa. Acesta a subliniat importanța valorificării patrimoniului industrial:

„Acest buncăr m-a fascinat încă de la prima vizită. Îmi doresc ca reșițenii, dar și vizitatori din alte localități, arhitecți, studenți sau pasionați de istorie industrială, să descopere aceste locuri. Vom include buncărul într-un circuit turistic mai amplu, alături de alte obiective importante precum școala Pittner, funicularul, Muzeul UCMR, Vila Roșie și Vila Veche”, spune ea.

Pe suprafața de aproape 7 hectare preluată de la fosta UCMR, Primăria Reșița a achiziționat deja Vila Veche și Vila Roșie. În perspectivă intenționează să includă în patrimoniul public Muzeul fostei uzine și Hala Diesel. Toate obiectivele vor completa traseul turistic dedicat istoriei industriale a orașului.