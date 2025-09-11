G4Media.ro
Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de…

Sursa foto: Facebook Nicușor Dan

Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție / Trebuie evitate combinațiile de câte doi din trei care să ducă la izolarea PSD

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că un eventual candidat comun PNL-USR la primăria București ar putea conduce la izolarea PSD, la “instabilitate politică și chiar la ruperea coaliției”

Acesta a susținut că PSD nu are o problemă cu data la care vor fi organizate aceste alegeri: “Nu e vorba de data alegerilor. Este vorba de această coaliție dacă ne dorim sau nu să meargă înainte”, a spus el, într-o conferință de presă, la întrebările ziariștilor.

Grindeanu a precizat că nu are nicio problemă dacă fiecare partid din coaliție își propune propriul candidat pentru Primăria București.

“Nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliții”, dar “ce trebuie a fi evitat este să existe combinații de câte doi din trei care să ducă la izolarea PSD-ului în coaliție”, a subliniat el, deoarece o astfel de variantă “va duce într-un final la ridicarea gradului de instabilitate politică și chiar și la ruperea coaliției”.

Sorin Grindeanu a susținut că “alegerile pentru București nu sunt comparabile cu alegerile de niciunde din țară” și “atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD înseamnă că PSD nu e dorit în coaliție”.

“Alegerile din București reprezintă un punct pe care trebuie să-l depășim dacă vrem să continuăm în coaliție”, a continuat el, precizând că acest scrutin are un “potențial foarte mare care să conducă la o posibilă explozie”.

“Un candidat comun poate fi o soluție”, a mai spus el.

