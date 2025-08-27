Sorin Grindeanu, despre numele vehiculate pentru SRI și SIE: Dacă vorbim de opoziție în România, vorbim de AUR. Discursul AUR este anti european. E o problemă peste care eu nu pot trece, nici eu nici PSD, și atunci mi-ar fi dificil să cred că una din nominalizări poate să vină din această zonă

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la Digi24 despre numele vehiculate pentu serviciile secrete ale României, respectiv SRI și SIE, în contextul în care au apărut informații că președintele Nicușor Dan i-ar avea în vedere pe Gabriel Zbârcea (avocat cu viziuni politice naționaliste și suveraniste exprimate public) și pe Marius-Gabriel Lazurca, care de asemenea e adept al ideologiei ultraconservatoare.

Sorin Grindeanu lasă să se înțeleagă că e în relații politice bune cu președintele Nicușor Dan, dar spune că în opinia sa, la șefia SRI și SIE nu pot fi numite persoane care să aibă legătură cu AUR, partidul care și-a construit „identitatea politică” pe un discurs anti-UE.

Întrebat direct despre Gabriel Zbârcea și Marius-Gabriel Lazurca, președintele interimar al PSD a răspuns: „Astea-s speculații. Așa le tratez”, adăugând însă că pe el îl interesează ca la conducerea SRI și SIE să fie numiți oameni „care înțeleg interesele țării”.

„Deocamdată la SIE există un director. La SRI e postul vacant de doi ani, ca urmare a demisiei d-lui Hellvig. Dincolo de speculații, cine trebuie să vină în aceste funcții sunt oameni care trebuie să apere interesul național. Serviciile românești sunt parte a uni sistem de alianțe cu servicii prietene. Noi ne-am câștigat un loc respectat în acest sistem și așa trebuie să rămână”, a spus Grindeanu, adăugând că Parlamentul poate să voteze sau să nu voteze propunerile pe care le va face președintele Nicușor Dan.

„Eu cred că suntem în situația în care avem două servicii, parte a unui sistem de alianțe, și cea ce trebuie să ne ghideze în primul rând este să numim acolo persoane care să apere interesele naționale dar care să înțeleagă și contextul în care își desfășoară activitatea”, a mai adăugat Grindeanu, sugerând că numele vehiculate ar veni din zona AUR, care reprezintă opoziția în România și care nu pot fi agreate de PSD.

„Dacă vorbim de opoziție, în România vorbim de AUR. În ce mă privește, România este țară membră UE, iar acesta este un lucru pe care nu trebuie să-l pierdem, este un lucru de care trebuie să ținem. Discursul AUR este anti european, anti UE, și asta e o problema peste care eu nu pot trece, nici eu și nici PSD, și atunci mi-ar fi dificil să cred că una din propuneri pote să vină din această zonă, o zonă care și-a câștigat identitatea politică spunând că noi trebuie să ieșim din UE. E greu să trec peste, și ca persoană și ca partid”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Social-democratul afirmă că înțelege pe deplin rolul constituțional al președintelui, faptul că el va face numirile la șefia serviciilor, dar că indicat este ca persoanele să treacă de votul parlamentului: „Înțeleg rolul pe care-l are președintele, de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în parlament”.

