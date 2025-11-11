SoftBank vinde întreaga sa participație în Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari

SoftBank a anunțat marți că a vândut întreaga sa participație la producătorul american de cipuri Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari, gigantul japonez urmărind să valorifice pariul său „all in” pe OpenAI, producătorul ChatGPT, potrivit CNBC.

Compania a declarat în raportul său financiar că a vândut 32,1 milioane de acțiuni Nvidia în octombrie. De asemenea, a dezvăluit că a vândut o parte din participația sa în T-Mobile pentru 9,17 miliarde de dolari.

„Vrem să oferim investitorilor o mulțime de oportunități de investiții, în timp ce ne putem menține puterea financiară”, a declarat Yoshimitsu Goto, directorul financiar al SoftBank, în cadrul unei prezentări pentru investitori.

„Prin aceste opțiuni și instrumente, ne asigurăm că suntem pregătiți pentru finanțare într-un mod foarte sigur”, a spus el în comentariile traduse de companie, adăugând că vânzarea participațiilor face parte din strategia firmei de „monetizare a activelor”.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 1,85% în tranzacțiile pre-piață de marți.

Vânzarea acțiunilor Nvidia, vânzarea parțială a acțiunilor T-Mobile și împrumutul cu marjă pe participația SoftBank în Arm sunt toate „surse de numerar care vor fi utilizate pentru a finanța investiția de 22,5 miliarde de dolari în OpenAI”, a declarat pentru CNBC o persoană familiarizată cu acest subiect. Aceasta a adăugat că acest numerar va finanța alte proiecte la care lucrează firma, cum ar fi achiziționarea diviziei de robotică a ABB.

Vânzarea participației Nvidia nu a avut nicio legătură cu îngrijorările legate de perspectiva AI, a spus persoana respectivă.

Deși ieșirea din Nvidia poate fi o surpriză pentru unii investitori, nu este prima dată când SoftBank încasează bani din producătorul american de chipuri.

Fondul Vision al SoftBank a fost unul dintre primii susținători ai Nvidia, acumulând, potrivit unor surse, o participație de 4 miliarde de dolari în 2017, înainte de a vinde toate acțiunile sale în ianuarie 2019. În ciuda ultimei vânzări, interesele comerciale ale SoftBank rămân strâns legate de cele ale Nvidia.

Compania cu sediul în Tokyo este implicată într-o serie de proiecte de AI care se bazează pe tehnologia Nvidia, inclusiv proiectul Stargate de 500 de miliarde de dolari pentru centrele de date din SUA.

„În opinia noastră, acest lucru nu trebuie privit ca o poziție prudentă sau negativă față de Nvidia, ci mai degrabă în contextul în care SoftBank are nevoie de cel puțin 30,5 miliarde de dolari capital pentru investiții în trimestrul octombrie-decembrie, inclusiv 22,5 miliarde de dolari pentru OpenAI și 6,5 miliarde de dolari pentru Ampere”, a declarat Rolf Bulk, analist de cercetare în domeniul acțiunilor la New Street Research, pentru CNBC.

Aceasta reprezintă „mai mult într-un singur trimestru decât a investit în total în cei doi ani anteriori”, a spus Bulk.

Dan Baker de la Morningstar a adăugat că nu consideră această mișcare ca reprezentând o schimbare fundamentală în strategia companiei.

„[SoftBank] a ținut să precizeze că nu este vorba de o opinie asupra NVIDIA… La urma urmei, ei folosesc banii pentru a investi în alte companii legate de IA”, a spus el.

Fondul Vision înregistrează un câștig spectaculos de 19 miliarde de dolari

Vânzarea de acțiuni și un câștig spectaculos de 19 miliarde de dolari din partea fondului Vision al SoftBank au ajutat compania să-și dubleze profitul în al doilea trimestru fiscal.

Fondul Vision a investit agresiv în inteligența artificială, investind și achiziționând companii din întreg lanțul valoric al AI, de la cipuri la modele lingvistice de mari dimensiuni și robotică.

„Motivul pentru care am obținut acest rezultat este faptul că, în septembrie anul trecut, am investit pentru prima dată în OpenAI”, a declarat Goto de la SoftBank. El a adăugat că ultima evaluare a OpenAI, de 500 de miliarde de dolari, reprezintă una dintre cele mai mari evaluări din lume, conform valorii juste.

În urma recapitalizării și a investiției de 22,5 miliarde de dolari a SoftBank în producătorul ChatGPT, participația de 4% a firmei japoneze în OpenAI va crește la 11%.

SoftBank ar putea „potențial” să își mărească investiția în OpenAI în funcție de performanța producătorului ChatGPT și de evaluarea rundelor viitoare, a declarat pentru CNBC o persoană familiarizată cu acest subiect.

În general, SoftBank nu ar dori să depășească o participație de 40%, care ar echivala cu o participație majoritară, au spus ei.