Slovenia impune interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Netanyahu

Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, o măsură care vine în urma unei interdicţii impuse în iulie pentru doi miniştri israelieni de extrema dreaptă, potrivit unui comunicat guvernamental, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Slovenia, stat membru al UE care a recunoscut anul trecut un stat palestinian, a impus un embargou asupra armelor Israelului în august şi a introdus o interdicţie asupra importurilor de bunuri produse în teritoriile palestiniene ocupate de Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat joi liderii care au recunoscut recent un stat palestinian, şeful executivului israelian urmând să se deplaseze în Statele Unite pentru a se exprima în cadrul ONU şi pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, notează AFP.

Într-o conferinţă desfăşurată luni la New York, Franţa, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra au anunţat că recunosc statul Palestina, încercând astfel să sporească presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt conflictului din Fâşia Gaza. Cu o zi în urmă, decizia de recunoaştere a Palestinei ca stat fusese formalizată şi de Regatul Unit, Canada, Australia şi Portugalia.