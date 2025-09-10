G4Media.ro
Siegfried Mureșan: Rusia nu este în război doar cu Ucraina. Țintește întreaga…

Sursa foto: © European Union 2020 - Source : EP / Mathieu CUGNOT

Siegfried Mureșan: Rusia nu este în război doar cu Ucraina. Țintește întreaga Europă – direct și indirect – prin acțiuni de spionaj, atacuri hibride și încălcări ale spațiului aerian

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat miercuri, după ce mai multe drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, că “Rusia nu este în război doar cu Ucraina” ci “țintește întreaga Europă – direct și indirect – prin acțiuni de spionaj, atacuri hibride și încălcări ale spațiului aerian”.

„ Dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei și au fost respinse de forțele poloneze sunt un semnal de alarmă (…) În contextul dezbaterii privind starea Uniunii Europene de astăzi, trebuie să fie clar: apărarea Europei trebuie să rămână prioritatea noastră principală”, a scris el, într-o postare pe Facebook.

“Nu trebuie să intrăm în panică, trebuie să fim pregătiți și puternici”, a adăugat el.

Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, notează și Reuters. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.

