Şeful forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrskîi: Rusia are o superioritate numerică de 3 la 1 pe front

Oleksandr Sîrski, Vladimir Putin
Sursa Foto: X

Şeful forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrskîi: Rusia are o superioritate numerică de 3 la 1 pe front

8 Sep

Forţele ruse au o superioritate numerică de 3 la 1 în oameni şi mijloace tehnice faţă de armata ucraineană pe front, a declarat luni şeful forţelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

În zonele frontului prioritare pentru Rusia, unde armata rusă îşi concentrează cele mai multe trupe, această superioritate ajunge până la 4 la 1 şi chiar 6 la 1, a adăugat comandantul ucrainean.

Şeful armatei ucrainene a afirmat, însă, că trupele sale au reuşit să stabilizeze axele unde situaţia se deteriorase cel mai mult pentru ucraineni. Sîrskîi s-a referit în special la fronturile Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk şi Liman.

Pe axele din Dobropillea, forţele ucrainene au recucerit 25,5 kilometri pătraţi în august. La rândul lor, ruşii au cucerit 13,5 kilometri pătraţi de teritoriu pe acest front.

Pe frontul de la Pokrovsk, Ucraina a câştigat 26 de kilometri de teritoriu luna trecută, în timp ce ruşii au cucerit 5 kilometri pătraţi.

Tot în august, trupele ruse au reuşit să pătrundă în grupuri mici în spatele liniilor ucrainene, în apropierea aglomerărilor urbane Pokrovsk şi Mîrnohrad din regiunea Doneţk. Potrivit lui Sîrskîi, armata ucraineană a reuşit să neutralizeze această ameninţare şi să împiedice străpungerea frontului sau încercuirea trupelor ucrainene.

