Şeful fondului suveran al Franţei avertizează: Europa este ”dublu colonizată” de China şi SUA / ”Nu vorbim despre viitor, consecinţele se văd deja”

Nicolas Dufourcq, directorul general al Bpifrance, banca de investiţii de stat care gestionează circa 100 miliarde de euro, a lansat un avertisment sever la adresa Europei, spunând că continentul este prins între China şi Statele Unite şi nu reuşeşte să-şi finanţeze industriile critice pentru viitor, trransmite CNBC, transmite News.ro.

”Suntem dublu colonizaţi: industrial de către chinezi, digital de către americani. Nu vorbim despre viitor, consecinţele se văd deja”, a declarat el la conferinţa IPEM din Paris.

Dufourcq a subliniat că principala problemă o reprezintă capitalul privat european, care este direcţionat către imobiliare sau, atunci când investitorii acceptă risc mai mare, către tehnologia americană – în loc să sprijine inovatorii locali.

El a dat ca exemplu startupul francez de calcul cuantic Quandela, cu performanţe peste rivali americani, dar care se confruntă cu dificultăţi majore de finanţare în Europa.

Datele PitchBook arată că în prima jumătate a anului 2025 companiile sprijinite de fonduri de capital de risc din SUA au atras de aproape patru ori mai mult capital decât cele europene.

”Avem nevoie urgentă de capital privat pentru a finanţa deep tech, care reprezintă viitorul Europei”, a avertizat şeful Bpifrance.

El a comparat ”mentalitatea prudentă” a Europei cu ”cultura californiană”, unde investitorii văd ca pe o datorie finanţarea startupurilor cu risc mare, dar cu potenţial uriaş.

În timp ce Franţa şi alte state europene mizează pe intervenţia guvernamentală, Dufourcq a recunoscut că sprijinul de stat nu este suficient: ”Trebuie să ridicăm nivelul de agresivitate al alocării capitalului european către propriile noastre interese”.