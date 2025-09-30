G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Şeful fondului suveran al Franţei avertizează: Europa este ”dublu colonizată” de China…

steagurile SUA si China-dolari americani
Sursa foto: Pexels / Karolina Grabowska

Şeful fondului suveran al Franţei avertizează: Europa este ”dublu colonizată” de China şi SUA / ”Nu vorbim despre viitor, consecinţele se văd deja”

Articole30 Sep 0 comentarii

Nicolas Dufourcq, directorul general al Bpifrance, banca de investiţii de stat care gestionează circa 100 miliarde de euro, a lansat un avertisment sever la adresa Europei, spunând că continentul este prins între China şi Statele Unite şi nu reuşeşte să-şi finanţeze industriile critice pentru viitor, trransmite CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Suntem dublu colonizaţi: industrial de către chinezi, digital de către americani. Nu vorbim despre viitor, consecinţele se văd deja”, a declarat el la conferinţa IPEM din Paris.

Dufourcq a subliniat că principala problemă o reprezintă capitalul privat european, care este direcţionat către imobiliare sau, atunci când investitorii acceptă risc mai mare, către tehnologia americană – în loc să sprijine inovatorii locali.

El a dat ca exemplu startupul francez de calcul cuantic Quandela, cu performanţe peste rivali americani, dar care se confruntă cu dificultăţi majore de finanţare în Europa.

Datele PitchBook arată că în prima jumătate a anului 2025 companiile sprijinite de fonduri de capital de risc din SUA au atras de aproape patru ori mai mult capital decât cele europene.

”Avem nevoie urgentă de capital privat pentru a finanţa deep tech, care reprezintă viitorul Europei”, a avertizat şeful Bpifrance.

El a comparat ”mentalitatea prudentă” a Europei cu ”cultura californiană”, unde investitorii văd ca pe o datorie finanţarea startupurilor cu risc mare, dar cu potenţial uriaş.

În timp ce Franţa şi alte state europene mizează pe intervenţia guvernamentală, Dufourcq a recunoscut că sprijinul de stat nu este suficient: ”Trebuie să ridicăm nivelul de agresivitate al alocării capitalului european către propriile noastre interese”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, spune Benjamin Netanyahu la Casa Albă / Premierul israelian anunţă că susţine planul lui Donald Trump pentru Gaza

Articole29 Sep • 3.482 vizualizări
0 comentarii

Trump l-a primit pe Netanyahu la Casa Albă pentru a-l convinge de noul său plan de pace pentru Gaza

Articole29 Sep • 242 vizualizări
0 comentarii

Mesaj comun al Germaniei, Franţei şi Poloniei: Alegătorii moldoveni au votat pentru pace și libertate

Articole29 Sep • 329 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.