Şeful diplomaţiei moldovene: Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova pentru a influenţa viitoarele alegeri parlamentare, a declarat, vineri, la Cernăuţi, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a declarat, la finalul întâlnirii trilaterale România – Ucraina – Republica Moldova, că, timp de trei ani, „Ucraina a luptat cu dârzenie nu doar pentru viitorul său, suveranitatea, independenţa, integritatea sa, ci şi pentru securitatea întregii Europe”.

„Este clar că Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova pentru a influenţa viitoarele alegeri parlamentare. Sunt încrezător că cetăţenii noştri nu se vor lăsa manipulaţi şi am convingerea că ei nu vor admite ca în ţara noastră să fie o guvernare anti-ucraineană, anti-românească şi anti-europeană. Autorităţile Republicii Moldova depun eforturi pentru a minimiza efectele nefaste ale atacurilor hibride ale Federaţiei Ruse şi mizăm în continuare pe sprijinul Ucrainei, României pentru promovarea parcursului nostru european”, a afirmat el.

La rândul său, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a subliniat că alegerile parlamentare din Moldova „sunt importante pentru viitorul Ucrainei şi al întregii regiuni”.

„Rusia în continuare va încerca să destabilizeze unitatea Europei şi relaţiile noastre bilaterale. De aceea, alegerile care vor avea loc în septembrie în Moldova sunt foarte importante pentru viitorul Ucrainei şi al întregii regiuni”, a adăugat Sybiha.