Şedinţă a conducerii Parlamentului: Nicuşor Dan propune înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic / Șeful statului a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA şi a unor aeronave ISR şi de supraveghere la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza, printre altele, o scrisoare din partea şefului statului, Nicuşor Dan, care propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Şedinţa va avea loc în format online.
Printr-o altă scrisoare, aflată pe agenda Birourilor permanente reunite, preşedintele Nicuşor Dan informează Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA şi mijloace de protecţia forţei şi a unor aeronave ISR şi de supraveghere la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu.
Birourile permanente reunite vor lua act şi de aprobarea prealabilă a Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din cele două Camere pentru iniţierea de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie „Corvetă uşoară din clasa HISAR”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan, după ce șeful statului s-a opus instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei de teama unei confruntări cu Federația Rusă: Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.