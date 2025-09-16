Nicușor Dan: Cercetarea prezentată azi de procurorul general reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024
Președintele României a felicitat Parchetul General pentru cercetarea ce a vizat acțiunile sistematice de dezinformare ale Rusiei din ultimii ani și influențarea majoră a alegerilor prezidențiale din 2024, dar și-a menținut criticile pentru activitatea generală a instituției.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Cercetarea prezentată azi de procurorul general reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024.
Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului.
Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc.
Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
SONDAJ Avangarde: Ce spun românii despre politica externă a lui Nicușor Dan / Maia Sandu și Donald Trump, în topul încrederii în lideri internaționali / Cine are dreptate în conflictul Israel-Palestina / Cum ar trebui să se implice România în războiul din Ucraina/ Ce țară este considerată ”cel mai bun prieten al României”
Nicușor Dan la Antena 3: Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan / Păstrarea TVA a fost parte din înțelegerea făcută când s-a format guvernul / L-am rechemat pe Lazurcă pentru a ocupa o poziție în București / Marea corupție nu a fost deranjată / Vizită în SUA în 2026
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.