Polonia prelungeşte pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus

Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită „până la o nouă notificare”, a anunţat marţi Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunţul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Minsk, relatează Agerpres.

Guvernul polonez anunţase săptămâna trecută închiderea frontierei belaruse începând de la miezul nopţii de 12 septembrie şi pe parcursul desfăşurării exerciţiilor militare Zapad (care se încheie marţi, 16 septembrie – n.r.), la care participă circa 30.000 de militari din Rusia şi Belarus, se desfăşoară pe teritoriul acestor două ţări şi pe care premierul polonez Donald Tusk le-a descris ca fiind „agresive”. Restricţiile erau în vigoare până la 9 decembrie.

Simultan, şi în Polonia au loc exerciţii militare începând de marţi, cu participarea a aproximativ 30.000 de soldaţi din Polonia, Suedia, Norvegia şi Statele Unite.

Este vorba despre cele mai ample exerciţii militare de acest tip din ultimul an, iar Tusk ar urma să efectueze o vizită la locul desfăşurării exerciţiilor.

Prin decizia anunţată marţi, Polonia decretează continuarea închiderii „până când frontiera va fi complet securizată, odată ce informaţiile furnizate de serviciile de securitate confirmă acest lucru” şi subliniază că „această măsură are legătură cu exerciţiile ruso-belaruse Zapad 2025, dar că (Polonia) nu are în vedere închiderea frontierei doar pe durata acestora”.

Traficul rutier şi feroviar de mărfuri şi de pasageri este, de asemenea, supus restricţiilor. Anterior, fuseseră restricţionate traficul privat şi zborurile nocturne prin spaţiul aerian estic polonez, în urma incursiunilor cu drone ruseşti de săptămâna trecută.

Autorităţile poloneze au arestat luni seară doi belaruşi care operau o dronă deasupra Palatului Prezidenţial din Varşovia şi a altor clădiri oficiale, iar poliţia îi va interoga marţi.

Relaţiile dintre Varşovia şi Minsk sunt tensionate de la izbucnirea crizei privind migraţia la frontiera lor comună în urmă cu aproximativ trei ani, ducând la mai multe incidente violente şi moartea unui soldat polonez.

Polonia acuză Belarusul că orchestrează un „război hibrid” în acea regiune, prin încurajarea migraţiei ilegale şi prin sprijinirea de către autorităţile de la Minsk a acţiunilor provocatoare.