Sursa foto: pixabay.com

Varşovia a adresat Moscovei o notă de protest în legătură cu drona căzută şi explodată în estul Poloniei

Ministerul Afacerilor Externe polonez a anunţat joi că a adresat Moscovei o notă de protest după ce o dronă a căzut şi a explodat în estul ţării, calificând acest incident drept „provocare deliberată”, informează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit Varşoviei, o dronă rusă a explodat în timpul nopţii de marţi spre miercuri într-un lan de porumb lângă satul Osiny, la circa 100 de kilometri de Varşovia, la o distanţă considerabilă de frontierele Poloniei cu Ucraina şi Belarus.

Explozia dronei, probabil venită dinspre Belarus, potrivit Parchetului polonez, nu a făcut victime.

Potrivit armatei poloneze, este vorba de o dronă-momeală care nu era armată, dat care transporta un focos de autodistrugere.

„Acest eveniment este o provocare deliberată din partea Federaţiei Ruse, un element de război hibrid şi un nou act puternic inamical faţă de Republica Polonia, precum şi faţă de ţările europene”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Pawel Wronski.

„Polonia cere Federaţiei Ruse să dea explicaţii asupra acestui incident şi să oprească acest gen de acţiuni provocatoare”, a adăugat el.

Potrivit lui Wronski, „acest eveniment pune sub semnul întrebării credibilitatea Federaţiei Ruse în calitate de participant fiabil la orice proces de pace”.

Media poloneze au dat publicităţii miercuri o înregistrare video în care se putea vedea o puternică explozie în noapte şi fotografii cu resturi ale unui motor şi unei elice.

În 2023, Polonia, ţară membră a NATO şi aliată fidelă a Kievului, a anunţat că o rachetă rusă a traversat spaţiul său aerian, survolând frontiera sa cu Ucraina, într-un moment în care forţele ruse întreprindeau lovituri asupra acestei ţări cu drone şi rachete.

În noiembrie 2022, o rachetă a apărării antiaeriene ucrainene a căzut peste satul polonez Przewodow, lângă frontieră, cauzând moartea a doi civili.


Sursa foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

