Procurorii au extins urmărirea penală față de omul de afaceri a cărui companie a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra / Compania aeriană Fly Lili este suspectată de o evaziune fiscală de 12 milioane de lei / Parchetul a pus sub sechestru o aeronavă tip AIRBUS A319-112 pentru a garanta recuperarea prejudiciului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a extins acțiunea penală față de Jurgen Faff, omul de afaceri care deține compania aeriană Fly Lili, și față de partenerul său de afaceri pentru evaziune fiscală.

Prin ordonanțele din datele de 11.09.2025 și 16.09.2025 ale procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și extinderea acțiunii penale față de doi inculpați cercetați pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că în perioada în perioada 20.02.2024 – 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăți al cărei obiectul principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au reținut și nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege obligațiile cu reținere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parțială”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Într-o reacție acordată reporterilor Context.ro, Jurgen Faff, cel care deține firma, susține că a garantat plata datoriilor la stat cu un avion, dar că ANAF se mișcă greu și documentele nu au fost încă perfectate.

Față de inculpații în cauză s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile aceștia având, printre altele, obligația de a nu părăsi România decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului.

Totodată, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unei aeronave tip AIRBUS A319-112, proprietatea societății comerciale suspecte în cauză, până la concurența sumei de 11.691.455,00 lei în vederea garantării reparării prejudiciului și până la concurența sumei de 900.000 lei în vederea garantării executării pedepsei amenzii penale.

Compania a transmis după perchezițiile de săptămâna trecută:

”Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoştinţă prealabilă despre acţiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat şi urmează să revină în ţară pentru a participa la discuţiile necesare. Administratorul FLYLILI, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FLYLILI nu are nicio relaţie cu Rusia”, au mai transmis reprezentanţii firmei. Vezi detalii aici.

Jurgen Andreas Faff s-a născut la Mediaș, județul Sibiu. După 1989, aici și-a înființat zeci de firme, de la producția obiectelor din lemn, la cafenele.